Sarıgöl’de depremzedelerin yararına halı saha turnuvası

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen halı saha turnuvasının gelirleri depremzedelere gönderilecek.

Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi öncülüğünde halı saha turnuvası düzenlendi. Taraftarlara da açık olan turnuvaya 15 takım katılırken, turnuvadan elde edilecek gelir depremzedelere gönderilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait halı sahada başlayan turnuvanın açılış törenine, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Aktaş ile çok sayıda spor sever katıldı. Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu ve Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Aktaş birlikte yaptıkları açıklamada, gayelerinin sporu sevdirmek ve esnaf arasındaki dostluğu pekiştirmek olduğunu vurgulayarak, bu yıl turnuvadan elde edilecek gelirin depremzedelere gönderileceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından turnuvanın başlama vuruşunu protokol üyeleri birlikte yaptı.