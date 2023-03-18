Şanlı zaferin 108. yılı Salihli’de kutlandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünde, Çanakkale Şehitleri Salihli’de törenle anıldı. “Çanakkale Geçilmez" sözünü yedi düvele ezberleten Kahraman Türk Ordusu’nun şanlı zaferinin 108. yıl dönümü dolayısıyla Şehitlik Anıtı’nda tören düzenlendi. Törende Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Vekili Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey tarafından anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunduğu törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey yaptı. Herey, “Bizlere bu vatanı emanet bırakan dünya tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 108.yılını kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin Şehitler Gününü idrak etmenin büyük onur ve gururunu yaşamaktayız” dedi. Herey konuşmasına şöyle devam etti “Vatan, insanın güven içinde yaşadığı, hür olmanın şerefini taşıdığı topraktır. Aynı değerler uğruna baş koyanların yurdudur. Dinini, milletini, şeref ve izzetini korumak için şehadet içenlerin gazi olup varlığından geçenlerin emanetidir. Bilinmelidir ki bu zafer kolay elde edilmemiştir. Maneviyatın maddiyatı yendiği dünya tarihi üzerinde büyük etkilere neden olmuştur. Türk Milletinin Anadolu’daki varlığının devamı bu mücadelenin kazanılmasıyla mümkün olmuştur” dedi.

Salihli’de anma programı kapsamında protokol üyeleri tarafından Asri ve Karaağaç Mezarlığındaki şehitlik ziyareti yapılırken, Kur’an-ı Kerim okunurken, dua edildi.

Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program ise Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Vekili Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı ile siyasi parti temsilcileri, gaziler, muhtarlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.