Salihli’ye muaythaiden 1 gümüş, 1 bronz madalya

Ankara’da yapılan Muay Thai Gençler Türkiye Şampiyonası’nda, Salihlili muaythai sporcusu Simge Güler gümüş, Ahmet Mirza Erden ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Gençler ve U23 Ümitler Türkiye Muay Thai Şampiyonası’nda Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi öğrencisi Simge Güler, 71 kiloda Türkiye ikincisi olurken, 50 kiloda Ahmet Mirza Erden ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Antrenör Onur Güler, Muay Thai Gençler Türkiye Şampiyonası’nda Salihli’ye gümüş madalya kazandıran Simge Güler ve bronz madalya kazandıran Ahmet Mirza Erden’e teşekkür etti. Salihli’ye daha büyük madalyalar kazandırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Antrenör Güler, "Hedefimiz 5 ay sonra Antalya’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na katılmaktır. Desteklerinden dolayı kurum müdürü Mehmet Gürbüz’e teşekkür ediyorum" dedi.