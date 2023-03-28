Öğrencilere sivrisinekle mücadele semineri verildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Saruhanlı ilçesi Hacırahmanlı Mahallesi’nde Atatürk Mehmet Otan Ortaokulu öğrencilerine sivrisinek ile kültürel mücadele çerçevesinde seminer verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürüttüğü sivrisinek ile kültürel mücadele eğitimlerinde öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Haşere ile mücadele ekiplerince Hacırahmanlı Atatürk Mehmet Otan Ortaokulu’nda sivrisinek ile mücadele konulu eğitim semineri düzenlendi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere ile Şube Müdürü Firuze Ak, Haşere ile Mücadele Ekip Sorumlusu Nuray Çokay ve Okul Müdürü Kerem Aysel’in de katıldığı seminerde, yaklaşan yaz mevsimi öncesinde sivrisineklerin üremesinin önüne geçmek amacıyla yapılacak çalışmalar anlatıldı. Sivrisineklerin kolayca üreyebildiği içi su dolu kova, bidon, saksı altlığı gibi alanlarda suyun düzenli olarak tahliye edilmesi gerektiği konusunda öğrenciler bilgilendirildi. Seminer hakkında bilgilendirmede bulunan Haşere ile Şube Müdürü Firuze Ak, “Sivrisineklerin üreme alanları ve mücadelesi konusunda öğrencilerimizde bir farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programlarımızı düzenliyoruz. Evlerinde ya da oyun oynadıkları alanlarda sivrisineklerin ürememesi için neler yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.