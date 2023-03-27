Muradiye Hanımlar Lokalinde kurslara yoğun ilgi

Muradiye Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarında eğitimler başladı. Merkezde Kur’an-ı Kerim, dikiş ve nakış ile spor kurslarına yoğun ilgi var.

Hanımların hem ekonomik hem de sosyal anlamda kalkınmasına katkıda bulunan Yunusemre Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştirdiği Muradiye Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu’nda Kuran’ı Kerim, dikiş ve nakış ile spor kurslarına yoğun ilgi duyuluyor. Yunusemre Halk Eğitim Merkezinden uzman öğretmenler eşliğinde yapılan eğitimler devam ederken merkezde ayrıca kursiyerlerin çocukları oyun alanında öğretmen eşliğinde güzel vakit geçiriyor. Taleplerin devam ettiği Muradiye Hanımlar Lokalinde takı tasarım, iğne oyası ve akşam sporunun yakın bir zamanda açılacağı kaydedildi. Kurslar için talepte bulunmak isteyenlerin Muradiye Mahallesi Gümüş Sokaktaki lokal binasına giderek başvuruda bulunabileceği belirtildi. Verilen kurslardan memnun olan hanımlar kendilerine böyle bir imkânı sunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.