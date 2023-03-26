MASKİ’den ’Suları tasarruflu kullanın’ çağrısı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, tüm dünyayı etkisi altına alan kuraklık sorunu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında kuraklık sorununun içme suyu sıkıntısını da beraberinde getirdiğinin altını çizen Aydınyer, suların tasarruflu kullanılmasının büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydıner, bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Sahur Vakti’ programına katıldı. İklim değişikliğine bağlı olarak tüm dünyada olduğu gibi Manisa’da da ciddi oranda hissedilen kuraklık tehlikesi ile ilgili konuşan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydıner, önemli açıklamalarda bulundu. Manisa’da hem yüzeysel hem de yer altı sularının hızla tükendiğine dikkat çeken Aydınyer, “Bildiğiniz üzere tüm dünyada ve ülkemizde küresel ısınma ve buna bağlı olarak yaşadığımız iklim değişikliği yer altı ve yer üstü su rezervlerimizi olumsuz yönde etkiledi. Manisa’da da içme suyu kaynaklarımızın yüzde 99’unu sondaj dediğimiz sistemlerle temin ediyoruz. Ülkemizde ve Avrupa da kuraklığın ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın su ile ilgili problemlerinin olmaması için özellikle Akpınar, Gürle, Ilıca ve Yarıkkaya içme suyu tesislerimizde ilave sondajlarla daha derinlere gitmeye başladık. Bu nedenle kurum olarak amacımız içme suyunu temin edebilmek ve vatandaşlarımıza gece gündüz demeden sağlıklı suyu ulaştırmak” dedi.

“İçme suyu konusunda önemli hamlelerde bulunduk”

Dünyada ve ülkemizde yağış hacimlerinin azalmasından ötürü içme suyu konusunda sıkıntı yaşamamak adına önemli hamlelerde bulunduklarını ifade eden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Dünyada yağış hacimlerinin azalmasından ötürü ciddi bir sıkıntı var. Bu sıkıntıların ülkemize de yansıdığı görülüyor. Bizim il genelimizde baraj gibi bir depolama tesisimizin olmaması nedeniyle suyumuzun büyük bir kısmını yer altından sondaj vasıtaları ile elde etmeye çalışıyoruz. Sondajlardan temin ettiğimiz sularında yer altında beslenmesi gerekiyor. Bunun içinde en önemli yağış cinsi olan kar yağışına çok ihtiyaç duyuyoruz. Yer altı su kaynaklarımızı yağmur suları yüzde 10-15 oranında besleyebiliyor. Bu nedenle de son yıllarda yağışların olmaması bu sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. İlimiz Ege bölgesinde yağış alamayan iller arasında ilk sıralarda olduğundan ötürü tarımsal anlamda da içme suyu anlamında da hepimize olumsuz bir şekilde yansıyacaktır. Biz kurum olarak bu olumsuz durumu gördükten sonra hamlelerimizi gerçekleştirdik. İçme suyu tesislerimize ilave sondajlarımız ile tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza bu konuda herhangi bir sıkıntı çektireceğimizi şuan için düşünmüyorum. Ama ilerleyen süreçlerde su tasarrufuna dikkat etmediğimiz takdirde ülkemiz ve şehrimizde içme suyu sorununun büyük boyutlara ulaşacağını görüyoruz. Ben vatandaşlarımızdan suyu çok dikkatli kullanmalarını istiyorum. Su kaynaklarımızı en etkili kullanmanın yolu tasarruftan geçiyor. Suyu tasarruflu şekilde kullandığımız zaman değişik şekillerde kayıpların önüne geçiyoruz. En basit örneklerden vermek gerekirse dişlerimizi fırçalarken, ellerimizi yıkarken ve araba yıkamak gibi eylemlerde tasarruflu davranırsak suyumuzu geri kazanacağız. Gelecek nesillere daha iyi bir şehir bırakmak istiyorsak eğer en önemli şey suyun tasarrufundan geçiyor” diye konuştu.

“Scada sistemiyle suyumuzu takip ediyoruz”

Suyumuzun doğru ve etkin kullanabilmesi adına Scada sistemi adı altında kurulan sistem ile suyumuzu etkin bir şekilde takip ettiklerini ifade eden Aydınyer, “Su kaynaklarımızı kazanabilmek adına scada sistemi adını verdiğimiz ve yerinde kontrollerle çalışmalar yapıyoruz. Anlık olarak verdiğimiz suların ve dönüşleri ile ilgili verileri alabiliyoruz. Bu da suyun doğru ve etkin bir şekilde kullanıldığını bizlere gösteriyor. Bununla ilgili idaremizin yapmış olduğu çalışmalar var. Biz scada birim merkezimiz de bunların tamamını gözetliyoruz” dedi. İdare tarafından yürüttükleri alt yapı çalışmaları ile su kayıp kaçaklarının da büyük ölçüde önüne geçeceklerini savunan Aydınyer “Su kayıp kaçakla ilgili aynı zamanda bizim profesyonel dinleme ekiplerimiz var. Gece gündüz demeden bu ekiplerimiz kayıp ve kaçakların yerlerini tespit edip anında müdahale gerçekleştiriyor” dedi.

Aydıner, GES’in önemine değindi

Yenilebilir Enerji kaynakları (GES) sayesinde yapılan tasarruflar ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erman Aydınyer, “Üretken belediyecilik anlayışı ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün yapmış olduğu büyük yatırımlardan bir tanesi de GES santralleridir. Sondaj yoluyla tükettiğimiz enerjiyi bu santrallerimiz sayesinde kendimiz üretmeye başladık. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün harcamalarının büyük bir kısmını oluşturan elektriktir. Kurumumuzca elektrik yoğun bir şekilde kullanılıyor ve elektrik giderleri ile ilgili de harcamalarımız artıyor. Su tasarrufuna gidersek ister istemez elektrikten de tasarruf etmiş olacağız. Ayrıca tasarruf ile elde ettiğimiz geliri de yatırımlara yönlendirmeye çalışarak önemli kazançlar elde ediyoruz” şeklinde konuştu.