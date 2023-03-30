MASKİ’den Karaali bölgesine 12 kilometrelik yeni içme suyu hattı yatırımı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 50 milyon euroluk Dünya Bankası kredisiyle Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi ile çevre mahallelerinde yapacağı içme suyu ve kanalizasyon altyapısı öncesinde içme suyu boru patlağı yaşanan noktalarda yeni altyapı çalışması gerçekleştirecek.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımları ile şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için proje üretmeye devam ediyor. Büyüyen ve gelişen Manisa’nın en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye ile Karaali Mahallesi’nin yanı sıra Yağcılar, Uzunburun ve Evrenos mahalleleri ile TOKİ-Akgedik mevkisini kapsayan bölgede 50 milyon euroluk Dünya Bankası kredisi ile 104 kilometre içme suyu, 104 kilometre kanalizasyon, 16 kilometre yağmursuyu hattı ve atıksu arıtma tesisi inşa edilecek. Ancak, bölgede son zamanlarda yaşanan içme suyu arızaları nedeniyle Dünya Bankası kredisi öncesinde de altyapı çalışmalarına devam ediliyor.

18 kilometre içme suyu hattı döşendi

Altyapı dönüşümü öncesinde geçtiğimiz yıllarda ilk olarak mevcut hatların yarılmasından kaynaklı kısmi su kesintilerine karşı 18 kilometre içme suyu şebeke hattını yeniledi. Tren yolunun doğu kanadında yapılan çalışma ile bölgedeki arızalardan kaynaklı su kesintilerine son verildi. Şehrin ihtiyaçları için proje üstüne proje üreten MASKİ Genel Müdürlüğü, son zamanlarda Karaali Mahallesi’nin batı kanadında kalan bazı sokaklarında yaşanan kısmi su kesintileri için de proje hazırladı. MASKİ kurulmadan önce Muradiye Belediyesi döneminde döşenen hattın eskimesi, tekniğine uygun bir şekilde olmaması ve hattın artan nüfusa da hitap etmemesi sonrasında tespit çalışması yapılan noktalarda da hatların boydan yarılarak patladığı görüldü. Yaşanan kısmi su kesintileri için kısa sürede proje hazırlayan MASKİ, 12 kilometrelik hat için ihaleye çıktı. 3 Nisan Pazartesi günü başlayacak çalışma ile bölgedeki sorun giderilmiş olacak.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Biz, Muradiye Mahallemizin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için kurulduğumuz günden bu yana çalışıyoruz. Dünya Bankası Kredisi ile yapacağımız çalışma öncesinde ortaya çıkan ihtiyaçları da karşılamak için çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 18 kilometre içme suyu şebeke hattı döşediğimiz Muradiye ve Karaali Mahallesi’nde 12 kilometrelik yeni hat döşeme çalışmamıza başlayacağız. Bölgede ayrıca, 9 kilometrenin üzerinde kanalizasyon hattı da döşedik. Bin 88 mahallemizin altyapısını sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.