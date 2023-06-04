MASKİ’den açıklama: “Su faturalarında Manisa 11. sıradadır”

MASKİ Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında suyu en pahalı veren Türkiye’nin 2. büyükşehir belediyesi olduğuna yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Manisa’nın 11. sırada yer aldığını kamuoyuyla paylaştı.

MASKİ’den yapılan açıklamada, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz, yapılan gerçek dışı haberde 30 büyükşehir belediyesi arasında en yüksek su fiyatı olan 2. kurum olarak gösterilmiştir. Yapılan haberde eksik veriler kullanılarak sadece su ve atıksu bedelleri dikkate alınmıştır. Ancak su faturalarına bu iki bedel ile birlikte bakım bedelleri ve diğer ücret kalemleri de yansıtılmaktadır. Bu bedeller hesaba katılarak yapılan 1 metreküplük suyun maliyetine göre 30 Büyükşehir içerisinde Manisa, 11. sırada yer almaktadır. Yapılan değerlendirme en yüksek ücret tarifesinin olduğu 1. Gruba göre yapılmıştır. Diğer gruplar baz alındığında ise Manisa, çok daha alt sıralardadır." denildi.

"Manisa’daki ilçe merkezlerinde 3 farklı su fiyatı uygulanmaktadır"

Manisa’da ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre Büyükşehir Belediye Meclisi MASKİ Genel Kurulu tarafından 3 farklı su birim fiyatı belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, "Buna göre; 1. gruptaki Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Akhisar, Salihli, Soma ve Alaşehir ilçelerimizde 14,19 TL; 2. gruptaki; Kula, Saruhanlı, Ahmetli ve Sarıgöl ilçelerimizde 13,85 TL; 3. Grup Kırkağaç, Gölmarmara, Selendi, Gördes, Demirci ve Köprübaşı ilçe merkezlerimizde ise 12,88 TL’dir. Atıksu bedeli ise bu fiyatların yüzde 50’si kadardır. Manisa’daki 1.088 mahallemizin 780’i köyden mahalleye, 68’i ise beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yeridir. Bu kapsamda 780 köyümüze suyun tonunu 3,22 TL’den temin etmekteyiz. 68 beldemize ise, 6,44 TL’den suyun tonunu vermekteyiz" ifadelerine yer verildi.

"Su faturaları sadece su ve atıksu fiyatlarından oluşmamaktadır" denilen açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Su faturalarından MASKİ’nin 1 Aralık 2020 tarihinde almaktan vazgeçtiği hat bakım ve işletim bedeli ile birlikte diğer ücret kalemlerinin eklenmeden eksik verilerle yapılan haber gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmamak için bu tür haberlerin detaylı olarak araştırılması ve gazetecilik etiği gereği ilgili kurumlara danışılması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”