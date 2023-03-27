Manisa’ya yerleşen depremzedelere şefkat eli

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, deprem bölgesinden Manisa’ya yerleşen depremzedelere yönelik yürüttükleri çalışmalarla ilgili olarak, "Hem kartlı sayaç hem de mekanik sayaç kullanan depremzedelerimiz için sembolik olarak belirlediğimiz miktar ile suyu 1 TL’ye kullandırmaya başladık. Bu çalışma ile şu ana kadar kurumumuza başvuran 380 depremzede abonemiz bulunmaktadır” dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, deprem bölgesinden Manisa’ya yerleşen depremzedeler için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları anlattı. Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, “MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşler Dairesi olarak afet bölgelerinden Manisa’mıza yerleşen depremzedelerimiz için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ciddi çalışmalarımız oldu ve devam etmektedir. Depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma çalışmalarından tutunda alt yapı çalışmalarına kadar tüm ekiplerimiz afet bölgesinde seferber oldu. El ele vererek birlik ve beraberliğimizi bir kez daha böylesine acı bir günümüzde göstermiş olduk. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın” dedi.

“380 depremzede abonemiz için su bedeli 1 TL’dir”

Deprem bölgesinden Manisa’ya yerleşen depremzedelere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, “MASKİ Genel Müdürlüğü 1. Olağanüstü Genel Kurulunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları çerçevesinde büyükşehir meclis üyelerimizin destekleriyle depremzede vatandaşlarımız için anlamlı bir karar aldık. Aldığımız karar neticesinde AFAD’tan alınan ve depremzede olduğunu gösteren bir belge ile afet bölgesinden Manisa’mıza gelen vatandaşlarımızın aboneliklerini ivedi bir şekilde yerine getirerek Türkiye’de öncü olduk. Hem kartlı sayaç hem de mekanik sayaç kullanan depremzedelerimiz için sembolik olarak belirlediğimiz miktar ile suyu 1 TL’ye kullandırmaya başladık. Başlattığımız bu çalışma ile şuana kadar kurumumuza başvuran 380 depremzede abonemiz bulunmaktadır” dedi.

Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Albaş, abonelik işlemlerinin yanı sıra MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve birçok alanda Manisalılara hizmet veren "Yalnız değilsiniz" ekiplerinin de depremzedeler için seferber olduğunun altını çizdi. Akbaş, “Kurumumuz bünyesinde kurulan ve Manisalılara uzun yıllardır hizmet veren Yalnız değilsiniz ekipleri, deprem bölgesinden şehrimize yerleşen vatandaşlarımız ile kurumumuz arasında bir köprü görevi gördüler ve görmeye de devam ediyorlar. Abonelik işlemleri için kurumumuza ulaşamayan depremzedelerimize ulaşarak işlemlerini yerinde gerçekleştirdiler. Ayrıca ekiplerimiz diğer kurum ve kuruluşlar ile irtibat halinde olarak depremzede vatandaşlarımıza desteklerini sürdürüyor” diye konuştu.