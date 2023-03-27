Manisa’ya kuvvetli yağış, fırtına ve don uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından, Manisa il geneli için kuvvetli yağış, fırtına ve zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Manisa il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yine rüzgarın Manisa il genelinde; bu akşam saatlerinden itibaren güney yönlerden zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat) ve kısa süreli fırtına (60-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Salı günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Zirai don tehlikesine karşı uyarı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, ayrıca Manisa bölgesi için zirai don uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bölgemizin 28 Mart 2023 Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 8-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağışların yüksek ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri bölgemizin iç kesimlerinde zirai don bekleniyor. Rüzgarın bugün güneyli, yarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve kısa süreli fırtına (60-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Soğuk hava, karla karışık yağmur ve kar yağışı ile kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, zirai don, buzlanma ve buna bağlı sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin hazırlayacağı uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.