Manisa’dan gönderilen 2 bin gıda kolisi Altınözü’ne ulaştı
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DEPREMZEDELER İÇİN YOLA ÇIKARILAN 2000 GIDA KOLİSİ, HATAY’IN ALTINÖZÜ İLÇESİNE ULAŞTI. GIDA KOLİLERİNİN, ALTINÖZÜ KAYMAKAMLIĞI KOORDİNESİNDE AFETZEDELERE ULAŞTIRILACAĞI BELİRTİLDİ.
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedeler için yola çıkarılan 2000 gıda kolisi, Hatay’ın Altınözü ilçesine ulaştı. Gıda kolilerinin, Altınözü Kaymakamlığı koordinesinde afetzedelere ulaştırılacağı belirtildi.
Manisa Valiliği koordinesinde Manisa’da ağırlanan depremzedeler ile afet bölgesindeki vatandaşlara Ramazan ayı boyunca yapılacak yardım ve destekler konusunda gerçekleştirilen toplantının ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremin en çok etkilediği bölgeler arasında yer alan Hatay’ın Altınözü ilçesine 2 bin paket gıda kolisi gönderdi. Manisa’dan yola çıkan gıda kolisi yüklü tır, Hatay’ın Altınözü ilçesine ulaştı. Gıda kolilerinin Altınözü Kaymakamlığı koordinesinde afetzedelere ulaştırılacağı belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak afetzedelerin her zaman yanında olduklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, afetzedelere desteklerin devam edeceğini söyledi.