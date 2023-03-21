Manisa’daki depremzede çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından Manisa’ya gelen depremzede çocuklar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nda ağırlandı.

Çocukların trafikte uyulması gereken kuralları eğlenerek öğrendikleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı, bu kez depremzede çocukları ağırladı. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Şube Müdürleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Trafik ekipleri katıldı. İlk olarak teorik eğitim alan çocuklar, ardından Trafik Eğitim Parkı’nda yer alan akülü araçlarla pratik yaptı. Deprem bölgesinden gelen çocukları Trafik Eğitim Parkı’nda ağırladıklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, “Ulaşım Dairesi Başkanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Trafik ekiplerimizle birlikte çocuklarımızı misafir ediyoruz. Kendilerine trafikle ilgili ana kurallarımız öğretildi. Araçlarımızla uygulamalı eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda çocuklarımıza biraz da moral ve motivasyon sağlayabilmek amacıyla burada misafir ediyoruz. Onlar için de güzel bir gün olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin ardından çocuklara Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın hediyeleri takdim edildi.