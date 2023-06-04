Manisa’da mini voleybol şenliği coşkuyla yapıldı

Kubilay Alan’a Veda Mini Voleybol Şenliği, Manisa genelinden 42 takımın katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Voleybol İl Temsilciliğince organize edilen mini voleybol şenliği, il genelinden 42 takımın katılımıyla yapıldı. 2011 ve 2012 yaş grubunda Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen şenlikte derecelendirme yapılmazken, tüm takımlar belirlenen fikstürle çok sayıda maç tecrübesi yaşadı. Her yıl coşkuyla gerçekleşen mini voleybol şenliği, bu yıl ise camianın duayen isimlerinden Kubilay Alan adına organize edildi. Voleybol İl Temsilcisi Güliz Onater, sporcu velilerinin de yoğun ilgi gösterdiği şenlik sonunda Kubilay Alan’a teşekkür belgesi takdim etti. Şenlikte ayrıca katılımcı tüm takımlara başarı belgesi takdim edilirken, Akhisar Belediyesi tarafından da sporcu ve antrenörlere pilav hayrı yapıldı.