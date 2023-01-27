Manisa’da kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları değerlendirildi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Kurulu 2023 yılı ilk toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Feridun Gülgeç ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü İlknur Yüksel tarafından Manisa İli kadına yönelik şiddet verileri, aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları, riskler ve önleyici tedbirlere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu ve elektronik kelepçe ile ilgili birer sunum yapıldı. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çerçevesinde 2022 yılında Manisa Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, 2023 Faaliyet Planı da görüşülerek karara bağlandı.

Vali Karadeniz, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, kadına yönelik şiddetle mücadelede ilerleme sağlanabilmesinde yasal düzenlemeler ve kurumsal mekanizmaların yansıra konuya ilişkin şuur ve duyarlılığın artırılması, toplumsal farkındalığın sağlanmasının önemli olduğunu, bu niyet istikametinde de sahada çalışmaların yapılmaya devam ettiğini belirterek, kamu kurumları ve toplumun tüm kesiminin içerisinde yer aldığı kararlı bir mücadele ile şiddet olaylarının önüne geçilebileceğini vurguladı.