Manisa’da evlerde Ramazan hazırlığı başladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki ev kadınları sayılı günlerin kaldığı Ramazan ayında tüketilmek üzere yufka yapımına başladı.

Bu yıl ilk orucun 23 Mart Perşembe Günü tutulacağı mübarek Ramazan ayı nedeniyle Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki ev kadınları evlerde yufka açmaya yoğun bir şekilde başladı. Kimileri tüm malzemeleri yufkacıya ait olmak üzere tanesini 6-7 TL arasında yaptırırken, kimileri de komşularıyla imece ile yufkalarını yapmaya başladı. Öte yandan yufka ustası kadınların da saati 50 TL’den isteyenlere yufka yapmaya gittiği öğrenildi.

"Yufka Ramazan ayının olmazsa olmazlarından"

Sarıgöllü ev kadını Hülya Akkaya, Ramazan ayında sofralara yufkanın ayrı bir yerinin olduğunu belirterek, "Yufkanın mideyi tok tutma özelliği var. Yufka ile evde börekler de yaparız. Dürümler yaparız. Tarhana çorbası içerisine konur. Ramazan ayının olmazsa olmazı yufkadır" dedi.