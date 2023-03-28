Manisa’da eğitim-sanayi iş birliği 12 kursiyere iş imkanı sağladı

Manisa’da ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü sağlamak amacıyla Manisa Eğitim Sanayi İş Birliği Projesi (MESİP) çerçevesinde açılan istihdam garantili CNC Operatörlüğü Eğitimi kursunu başarıyla bitiren 12 kursiyere iş imkanı sağlandı.

Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Manisa Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Zafer Kalkınma Ajansı arasında imzalanan “Manisa Eğitim Sanayi İş Birliği Projesi Protokolü” (MESİP) çerçevesinde açılan CNC Operatörlüğü kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler belge almaya hak kazanarak çalışmaya başladı.

Manisa sanayisinin ihtiyaç duyduğu CNC operatörlerinin yetiştirilmesine katkı sunmayı amaçlayan eğitim sırasında ve bitiminde Manisa Makine ve Kalıp İmalatçıları Derneği (MAKİM) üyesi olarak istihdam taahhüdünde bulunan firmalar tarafından kursiyerlerle iş mülakatları gerçekleştirildi. 24 erkek, 1 kadın olmak üzere toplam 25 kursiyerin katıldığı ve 21 kişi katılım belgesi almaya hak kazandığı eğitim sonrası 12 kursiyer işe yerleştirildi. Belge almaya hak kazanan 2 kişi için iş arayışları devam ederken, 5 kursiyerin üniversite öğrencisi olması 2 kişinin ise iş arayışında olmaması sebebiyle işe yerleştirilme sağlanmadı.

Manisa Eğitim Sanayi İş Birliği Projesi Protokolü çerçevesinde düzenlenen iş garantili kursların devam etmesi planlanıyor.