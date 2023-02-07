Manisa Valiliği’nden ’Yardımları götürecek tırı yok’ iddialarına cevap

Manisa Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında "Toplanan yardımları deprem bölgesine ulaştıracak tır yok" iddialarıyla ilgili açıklama yaparak, "Bölgeye ulaştırmak üzere toplanan yardımların sevki, günlük olarak ve konvoy halinde yapılmakta olup, araç teminine ilişkin herhangi bir sıkıntı yaşanması söz konusu değildir" denildi.

Manisa Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat günü saat 04.17 sıralarında merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilimizde hasara neden olan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında ilimizden yapılacak ayni yardımlar valiliğimiz koordinesinde toplanmakta ve bölgeye ulaştırılmaktadır. Bazı sosyal medya hesaplarında, toplanan yardımları deprem bölgesine ulaştıracak tır, kamyon bulunmadığına ilişkin paylaşımlar yapılmaktadır. Bölgeye ulaştırmak üzere toplanan yardımların sevki, günlük olarak ve konvoy halinde yapılmakta olup, araç teminine ilişkin herhangi bir sıkıntı yaşanması söz konusu değildir" denildi.