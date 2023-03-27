Manisa emniyetinin uyuşturucu ile mücadeledeki bir haftalık karnesi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 56 şüpheli şahıs yakalanırken, 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 20-27 Mart tarihleri arasında yaptığı çalışmalar çerçevesinde, 40 olaya müdahale ederken, 56 şüpheli şahsı da kıskıvrak yakaladı. Şahıslardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda, 486 adet sentetik ecza hapı, 118 gram metamfetamin maddesi, 32 gram esrar maddesi, 3 adet ecstasy maddesi, 2 gram sentetik kannabinoid maddesi, 6 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 9 bin 200 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.