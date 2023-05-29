Manisa Büyükşehir Belediyesinden üreticiye büyük destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik 2023 yılı bütçesinin 122 milyon TL olarak belirlenmesinin ardından üreticilere yönelik destekler art arda gelmeye devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik destekleme ve projelerine aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 2023 yılı bütçesinde tarımsal desteklemelere 122 milyon TL ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, 10 bin meyve üreticisine 100 bin kasa ve 10 bin sebze üreticisine 100 bin sepet (Kelter) alımı için ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzaladı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilen sözleşme imzalamasına Daire Başkanı Yılmaz Usta ve yüklenici firma temsilcisi katıldı.

Yüzde 100 büyükşehir hibe desteğiyle

İl genelinde meyve ve sebze yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı mahallelerde kalite ve verimi arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Bu hedefle hasat edilen ürünlerin taşımacılığında kullanmak üzere 15 dekar ve altı üretim yapan sebze üreticilerimize kişi başı 10 adet plastik sepet ile 15 dekar ve altı üretim yapan meyve üreticilerimize kişi başı 10 adet plastik kasa desteklemesinde bulunacağız. Bu desteklememiz yüzde 100 hibe olarak yapılacak. Toplamda 100 bin adet plastik sepet ve 100 bin adet plastik kasa alımı ihalemizi gerçekleştirdik. Bugün de yüklenici firma ile sözleşme imzaladık. Desteklemede bulunulacak plastik sepet ve plastik kasa için ilçe kontenjanlarımız sınırlı sayıdadır. Başvuru kriterlerine uygun üreticilerimizin Manisa Büyükşehir Belediyesi İlçe Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerine giderek ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yaklaşık 9,5 milyon TL’yi bulacak desteklememizin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.