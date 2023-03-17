Kula’ya spor lisesi yapılıyor

Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz yıl nisan ayında 20 kente yapılacak olan yeni model spor liselerinden birini memleketi olan Manisa’nın Kula ilçesine kazandıracağının sözünü vermesinin ardından Kula’ya yapılacak olan yeni model spor lisesi için ihale tarihi belli oldu.

Memleketi Kula’ya sağladığı desteklerle ilçeyi adeta spor şehrine dönüştüren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz yıl 13 Nisan’da Manisa’da düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 4. Etap programının ardından Kula protokolü ile bir araya gelip 20 kente yapılacak olan spor liselerinden bir tanesini Kula’ya kazandıracağının sözünü vermişti. Ege Bölgesi’nin en büyüğü olmaya aday Gençlik Kampı ve en donanımlı Spor Kompleksi’nin ardından spor lisesi için hazırlıklar yapılırken, projenin ihale tarihi de belli oldu. 13 Nisan tarihinde yapılacak olan ihale sürecinin ardından 10 gün içerisinde yer teslimi yapılarak inşaata başlanacak. 300 takvim gününde tamamlanması planlanan inşa sürecinin ardından planlama yapılarak okula öğrenci alınması hedefleniyor.

İhalenin ardından başlayacak inşa süreciyle lise binasının yanı sıra 1 adet pansiyon binası, basketbol sahası, tenis kortu ve güvenlik binası da inşa edilecek.