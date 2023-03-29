Kesintisiz ve daha sağlıklı suya kavuştular

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Salihli ilçesine bağlı Kurttutan Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, yenileme çalışması tamamlanan içme suyu terfi hattı ve sondaj kuyusunda incelemelerde bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ihtiyaçlar dahilinde altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Salihli ilçesine bağlı Kurttutan Mahallesinde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu terfi hattının bin 900 metrelik bölümünün yenileme çalışmaları İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca tamamlandı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de mahalleyi ziyaret ederek mahalleliye hayırlı olsun dileklerinde bulunarak sahada incelemelerde bulundu. Yapılan ziyarette Aydınyer’e, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, MASKİ Basın Danışmanı Göksel Topçu, Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve MASKİ İlçe Şefi Ramazan Tuğrul Kaçar eşlik etti.

Muhtar Kaya: “Mahallemiz baştan aşağıya yenilendi”

Mahallelerinde yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya, “Mahallemizin içme suyu terfi hattının deforme olmasından ötürü bir takım sıkıntılar yaşıyorduk. Sağ olsun MASKİ ekipleri sesimize kulak vererek sorunumuzu kısa sürede çözdü. Yapılan çalışma ile yaklaşık 2 kilometrelik hattımız yenilendi ve sağlıklı hale getirildi. Şuan hiçbir sıkıntımız kalmadı. Alt yapımızdan üst yapımıza kadar her şeyimiz yenilendi. Ben şahsım ve mahallelim adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum. Büyük Başkanımızı Ekim ayında mahallemizde düzenleyeceğimiz hayır yemeğimizde ağırlamak istiyoruz” dedi.