İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden Manisa’da 850 kişilik iftar

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından “Birr Lokma, Bin Sofra” temasıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen iftar programı, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce İzmir’den sonra Manisa’da da kuruldu.

Programda konuşan İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Reşit Akçalı, “Yüzyıllardır başta insanlık tarihi olmak üzere tüm canlılara hizmet etmeyi kendine görev edinmiş bir medeniyetin günümüzdeki temsilcisi Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ’Birr Lokma, Bin Sofra’ diyerek başlattığımız ve bu yıl ikincisini düzenleyerek geleneksel hale getirdiğimiz iftar buluşmalarımızda 25 bölge müdürlüğümüze bağlı 81 il merkezinde 73 bin kişiyle soframızı paylaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yurt içi ve yurt dışında ecdadımızın ayak izlerinin olduğu topraklarda bizlere miras kalan vakıf kültür eserlerimize sahip çıkıyoruz. Eserlerimizi ihya ederek gelecek nesillere daha iyi şartlarda miras bırakıyoruz. Sadece eser ihya etmiyor, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuruyoruz. İnsanlığın var olduğu andan itibaren içgüdüsel olarak gösterilen yardımlaşma, dayanışma ve davranışın kurumsallaşmış hali olarak ortaya çıkan vakıflar, İslam dininin emirleri arasında yer alan zekat ibadetinin adeta vücut bulmuş halidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak insanların dinine, diline, ideolojisine ve ırkına bakmadan yanlarında oluyoruz. Her ne kadar bir devlet kurumu olsak da Türk-İslam medeniyetinin getirdiği, atalarımızdan bize miras kalan yardımlaşma düsturuyla hizmetlerimizi sürdürmeyi kendimize görev ediniyoruz. Tüm insanlığı ilgilendiren değerler ve çağdaş yöntemlerle insanlığı, vakıf ruhu ve medeniyetinde birleştiren öncü bir kurum olan Vakıflar Genel Müdürlüğü vakıfları, vakfedenlerin iradesi doğrultusunda günümüz şartlarına uygun olarak yaşatmak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmakla görevlidir. Vakıflar, tarih boyunca hangi amaçlarla kurulmuş olurlarsa olsunlar, İslâm ve Türk dünyasında birbirinden önemli çok çeşitli hizmetleri üstlenerek, günümüzde modern devletin yapmakta olduğu çok sayıda kamusal görevi yüzyıllarca başarıyla yerine getirmişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle iftar soframıza hoş geldiniz diyor, Ramazan-ı Şerifimizin içerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Millet olarak geçmişten günümüze en büyük özelliklerimizden birinin yardımlaşma ve dayanışma olduğunu söyleyen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise, “Aslında vakıf dediğimiz kavram bir kültürdür, bir medeniyettir. İşte bu medeniyeti atalarımız bizlere miras olarak bırakmışlardır. Bizler de bu mirasın sahipleri olarak bizden sonraki nesillere bırakmak üzere bu akşam bu iftar programında birlikteyiz. Yakın zamanda 6 Şubat’ta depremler yaşadık. Ardından sel felaketini yaşadık. Bu felaketlerde insanımız birlik ve dayanışmasının kendi karakteri olduğunu, kendi birlikteliğinin önemli bir parçası olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu depremin yaralarını sarmak üzere hep beraber çalıştılar. Bizler de bu akşam iftar programında bir aradayız. Vakıflar Genel Müdürlüğünün geleneksel olarak her yıl Ramazan ayında yapmış olduğu iftar programında bu yıl farklı olarak depremzede kardeşlerimiz de aramızda. Deprem bölgesi ile Manisa’mız şu an iç içe. Bu anlamda bu iftar bizim için daha da anlamlı bir hale geldi” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılara semazen, çocuklara ise Hacivat-Karagöz gösterisi sunuldu. Manisa’da düzenlenen programa Vali Yaşar Karadeniz, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Reşit Akçalı, Bölge Müdür Yardımcısı Burak Kaynak, Hayır İşleri Şube Müdürü Haşim Yadigar, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden hizmet alan aileler, burs alan öğrenciler ve depremzede vatandaşlar katıldı.