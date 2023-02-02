Gördesli Şehit Mehmet Adıgüzel dualarla anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak amacıyla başlattığı çalışmada, Gördesli Şehit Piyade Er Mehmet Adıgüzel, şehadetinin 31. yılında dualarla anıldı. Anma programında şehidin memleketi Gördes’te vatandaşlara pilav hayrı da yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördesli kahraman şehit Piyade Er Mehmet Adıgüzel için şehadetinin yıldönümü olması dolayısıyla anma programı düzenledi. Gördes ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi Muhtarlığı önünde düzenlenen anma etkinliğine Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkan Vekili Ali Eroğlu, Dutluca Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Ümit Kaplan, Dutluca Mahallesi Muhtarı Osman Efe, şehit yakınları ve mahalleliler katıldı.

“Dualar tüm şehitlerimiz için”

Programda ilk olarak şehitlerin ruhlarına ithafen dualar ve mevlit okundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mobil İkram Aracı ile vatandaşlara pilav hayrı da gerçekleştirilen programda, Gördesli şehit Mehmet Adıgüzel ve tüm şehitler saygıyla anıldı. Programın son bölümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkan Vekili Ali Eroğlu tarafından şehidin ailesine Yasin-i Şerif ve Türk Bayrağı hediye edildi. Evlatlarını vatan için feda eden aileye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Eroğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.