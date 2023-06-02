Emre Barajı’da geri sayım; 3 ayda tamamlanması planlanıyor

Manisa’nın Kula ilçesinde inşa edilen Emre Barajı için geri sayım başladı. Gövde dolgu çalışmaları aralıksız devam eden şantiye sahasını ziyaret eden DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, projenin 3 ay içerisinde tamamlanacağını ve sonbahar itibari ile su tutmayı planladıklarını açıkladı.

Manisa Kula ilçesinde Devlet Su İşleri(DSİ) tarafından yapımı son hızla devam eden Emre barajında sona gelindi. Geçtiğimiz günlerde gövde dolgusu devam eden barajda incelemelerde bulunan DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, bölge üreticilerine müjdeli bir haber verdi. Projenin 3 ay içerisinde tamamlanacağını dile getiren Ceylan, sonbahar itibari ile su tutmayı da planladıklarını söyledi.

Sadece yarım metrelik dolgu işlemi kaldı

Temelden yüksekliği 39 metre olan barajda 38.8 metreye kadar ulaştıklarını ifade eden DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, “Emre Barajı’nda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnşaatta şu ana kadar sıyırma kazıları ve dip savak imalatlarını bitirdik. 215 bin metreküplük dolgusunda ise son aşamaya geldik. Temelden yüksekliği 39 metre olan barajda 38,5 metreye ulaştık. Yarım metrelik bir dolgumuz daha kaldı. Barajda haziran ayı içinde gövde dolgu çalışmalarımız tamamlanacak. Yaz aylarında da dolusavak, vana odası, su alma yapısı imalatları ve kret düzenlemelerini tamamlayacağız. Hedefimiz 3 ay içerisinde tüm imalatları tamamlayarak, sonbahar ayları itibari ile Kula Emre Barajı’nda su tutabilmek.” diye konuştu.

Toplam 490 bin metreküp su tutacak

İlçeye bağlı Emre Mahallesi yakınlarındaki İmam Deresi üzerine inşa edilen barajın gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. Gövde yüksekliği temelden 39 metre olan barajda 490 bin metreküp su tutulacak. Bu sayede bölgedeki bin 50 dekar araziye de can suyu verilecek.

Üreticiler 3 milyon 675 bin lira daha fazla kazandıracak

Emre Barajı’nın tamamlanmasıyla birlikte Kula’da borulu basınçla sulanan alan toplamı 17 bin 270 dekara çıkacak. Sulama maliyetlerinin düşmesi ve ürün verimliliğinin artmasıyla bölge ekonomisi de canlanacak. Emre Barajı sayesinde Kulalı üreticiler 2023 yılı rakamlarıyla yılda 3 milyon 675 bin lira daha fazla kazanacak.