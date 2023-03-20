Başkan Ergün’den 3 mahalleye imar müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bir süredir devam eden imar plan çalışmalarında Yeni Mahalle, Hafsa Sultan ve Fatih mahallelerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmalarının tamamlandığını müjdeledi. Meclisi takip eden mahalle sakinleri, verilen müjdeyi alkışlarla ve sevinçle karşıladı.

Manisa’da 1989 yılından bu yana yapılamamış olan imar plan çalışmaları ile ilgili yoğun bir mesai içinde olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerek Şehzadeler ve Yunusemre belediyelerimiz ve teknik ekiplerimizle birlikte ilgili belediye başkanlarımız ve siz değerli meclis üyesi arkadaşlarımızla bu konuda çok aşama kat ettik. Bugünkü toplantımızda uzun yıllardan beridir imar bekleyen, imarı olmadığı için çeşitli sıkıntılar yaşayan Yeni Mahalle, Fatih ve Hafsa Sultan mahallelerimizin imar planlarında artık sona geldiğimizi müjdelemek istiyorum. Bu üç mahallemizin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, Yunusemre Belediye Meclisimizden geçti. Birazdan Büyükşehir Belediye Meclisimizde oyladıktan sonra hayırlısıyla askı süreci başlayacak. Herhangi bir itiraz söz konusu olmazsa Yeni Mahalle, Hafsa Sultan ve Fatih mahallelerimizin planları kesinleşmiş olacak” dedi.

İmar plan çalışmalarında çok yoğun bir süreçten geçildiğini ifade eden Başkan Ergün, “Bu konuda mahalle sakinlerimiz gibi bizler de çok yoğun, çok meşakkatli süreçlerden geçtik. İstedik ki, şehrimizin önemli bir yerinde olan bu mahallelerimizin sosyal donatı alanlarıyla planlarıyla yeşil alanlarıyla genişleyen caddeleriyle dört dörtlük bir imarı olsun. Çok şükür bugün bunları konuşabiliyoruz. Bin 778 adet parsel sahibi var. İnşallah ada bazında belirlenecek olan adalarda öncülüğünü yapmak niyetindeyiz. Belirlenen ada içerisinde oradaki parsel sahipleriyle ve ilgili konutlarda oturan mülk sahipleriyle görüşerek, kıstaslarını ve kendilerine verilebilecek oranların ne olduğunu görüşerek kendileriyle paylaşma noktasında olacağız. Bunu da hayata geçirdiğimizde, o mahallelerimizde Manisa’da sıkışmış olan inşaat sektörü de diğer alanlarda seferberliğe girecektir. Bu vesileyle ben emeği geçen Büyükşehir Belediyemizin İmar ve Şehircilik Dairesi ile teknik ekiplerine, Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çerçi ve ekibine, bütün planlarımızın oybirliğiyle geçmesine katkı sağlayan tüm partilerimizin değerli meclis üyelerine ve katkıda bulunan herkese Manisalı hemşerilerim adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun. Üç mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza da gözünüz aydın diyorum” diye konuştu.

Oybirliğiyle kabul edildi

Açıklamanın ardından toplantıyı takip eden Yeni Mahalle, Fatih ve Hafsa Sultan mahallelerinin sakinleri, verilen müjdeyi alkışlarla ve sevinçle karşıladı. Konuşmaların ardından ilgili maddeler oybirliğiyle kabul edildi. Planların oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından mahalleliler alkışlarla Büyükşehir Belediye Başkanı

Cengiz Ergün ve meclis üyelerine teşekkür etti. Bir an önce çalışmaların hayata geçmesini temenni eden Başkan Ergün, “Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın” dedi.