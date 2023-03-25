Başkan Ergün: "Son yara sarılana kadar afet bölgesinde olacağız"

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’a bağlı Dulkadiroğlu ilçesinde kurulan çadır kentlerde 3 biner kişilik iftar yemeği ve sahur kahvaltısı ile afetzedelerin yanında yer alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Hepimizi derin yasa boğan afetin izlerini silmek için devletimizin ve milletimizin yanındayız. Son yara sarılana kadar afet bölgesinde olacağız" dedi.

Türkiye’yi derin yasa boğan ve 11 ili ciddi ölçüde etkileyen depremin ilk anından itibaren bölgede çalışma yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Valilik koordinesinde Manisa’da ağırlanan depremzedeler ile afet bölgesindeki vatandaşlara Ramazan ayı boyunca yapılacak yardım ve destekler konusunda gerçekleştirilen toplantının ardından çalışmalarını hızlandırdı. Tüm imkanlarıyla afet bölgesindeki çalışmalara destek veren Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan ayıyla birlikte deprem afetinin en çok etkilediği bölgelerden bir tanesi olan Kahramanmaraş’a bağlı Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesi ile İstasyon Mahallesi’nde kurulan çadır kentte vatandaşlara iftar ve sahur hizmeti sağlıyor.

3 biner kişilik iftar ve sahur desteği

Çadır kentte 3 biner kişilik iftar yemeği ve sahur vaktinde de kahvaltı imkanı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, afetzedelerle yakından ilgileniyor. Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, iftar ve sahur hizmetinin aksaksız bir şekilde verilmesi için bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor. İlk andan itibaren deprem bölgesinde vatandaşların yanında olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Hepimizi derin yasa boğan afetin izlerini silmek için devletimizin ve milletimizin yanındayız. Son yara sarılana kadar afet bölgesinde olacağız. Bu vesileyle depremde yaşamını yitiren kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi yineliyorum. Yüce Allah, bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.