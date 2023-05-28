Başkan Ergün ailesiyle birlikte oyunu kullandı
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ERGÜN, CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN 2. TURU İÇİN AİLESİYLE BİRLİKTE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK İLKOKULU 1169 NO’LU SANDIKTA OYUNU KULLANDI.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 2. turu için ailesiyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 1169 No’lu sandıkta oyunu kullandı.
Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda milyonlarca vatandaş sandığa giderken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de eşi Şeyda Ergün, kızı Hande damadı Engin Anlı ile birlikte oyunu kullandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 1169 No’lu sandıkta oy kullanan Başkan Cengiz Ergün, oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Ergün, “14 Mayıs tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerini 15 gün önce geride bırakmıştık. Bugün de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Turu oy kullanması vesilesiyle sandık başındayız. Oyumuzu kullandık. Yapılan seçimlerin ülkemize, milletimize ve tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sandıktan çıkan sonuca herkesin de saygı duyması gerektiğine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.