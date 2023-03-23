Avukat Doğan’a adliye önünde son veda

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde önceki gün geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Avukat Ömer Doğan, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundan alınan Avukat Ömer Doğan için ilk tören Alaşehir Adliye Sarayı önünde gerçekleştirildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun da kısa bir konuşma yaptığı tören, Adliye personeli ve meslektaşlarından helallik alınmasıyla sona erdi. Doğan’ın cenazesi helallik alınmak üzere Yenice Mahallesi’nde bulunan evlerinin önüne getirildi. Ailesinin ’hastanenin ihmali’ nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia ettiği Doğan, ardından Pazar Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında dualarla Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenaze namazına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Alaşehir Adalet Komisyonu Başkanı Saliha Safa Ekti, Manisa Baro Başkanı Ümit Rona, Ömer Doğan’ın eşi Dr. İlknur Doğan, oğlu Mert Doğan, yakınları ve sevenleri katıldı.