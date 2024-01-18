MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesine 50 metreküplük prefabrik içme suyu deposunun montajını gerçekleştirdi. Mevcut sondaja bağlantısı yapılacak depo ile mahalleye daha sağlıklı bir sistem üzerinden içme suyu ulaşması sağlanacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelere prefabrik içme suyu deposu kazandırmaya devam ediyor. Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesine daha verimli ve kesintisiz içme suyu sağlamak adına İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından 50 metreküplük prefabrik deponun montajı gerçekleştirildi. Mevcut sondaja bağlantısı yapılacak olan prefabrik depo ile bölgeye daha sağlıklı bir sistem üzerinden içme suyu ulaşması sağlanacak.

Mahalle muhtarı Engin Can, çalışmanın büyük öneme sahip olduğunu belirterek, “Çanakçı’ya ulaşan içme suyunun verimini artırmak ve kesintisiz bir şekilde ulaştırmak adına MASKİ Genel Müdürlüğü modern donanımlı depo montajı yaptı. Bu çalışmalar kalıcı ve unutulmayacak yatırımlardır. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.