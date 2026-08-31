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Manisa FK, Iğdır FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, ligin 5. haftasında Iğdır FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik heyet yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve top kapma oyunuyla başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, çalışmanın devamında dar alan oyunları gerçekleştirdi.

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