Milyonlarca futbol sever cumartesi günü İstanbul’da oynanacak büyük Şampiyonlar Ligi final maçını bekliyor.

Milyonlarca turistin yanı sıra büyük final karşılaşmasını stattan takip etmek için İstanbul’a gelecekler arasında önemli kişiler bulunuyor. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İngiliz finalist Manchester City’nin sahibi Mansur Bin Zayid ve Körfez ülkelerinin milyarderleri maçı stattan takip edecek. Öte yandan söz konusu isimlerin İstanbul’a gelişi için yaklaşık 200 özel uçak kullanılacak.

210 MİLYON STERLİN'E CİTY'İ SATIN ALDI

patronlardunyasi.com'da yer alan habere göre Birleşik Arap Emirlikleri Kraliyet ailesinin ticaret grubu Abu Dabi United Group, 2008 yılında İngiliz futbol kulübü Manchester City’i 210 milyon sterlin karşılığında satın almıştı. Öte yandan eski Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı Halife bin Zayid-en Nehyan’ın kardeşi olan Mansur bin Zayid, 2013 yılında City Football Group holdingini kurarak Manchester City’i de bünyesine katmıştı. Ayrıca bin Zayid, geçmişte Virgin Galactic projesine 280 milyon dolarlık yatırım yaparak şirketin %32 hissesinin sahibi oldu. 2009 yılında ise dünyaca ünlü otomobil markası Mercedes’in %9.1 hissesini 2.7 milyar dolara satın almıştı. Aynı zamanda Abu Dabi iktidar ailesinin bir üyesi olan bin Zayid’in geçtiğimiz yıllarda Uluslararası Petrol Yatırım Şirketi sayesinde 17 milyar sterlinlik bir serveti olduğu ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte Zayid’in dünya çapında yaklaşık 50 şirkette de yatırımı bulunuyor. Al Nahyan ailesinin toplam servetinin ise 560 milyar sterlin oldupu düşünülüyor.

FUTBOL KULÜBÜ HOLDİNGİ KURDU

Söz konusu City Football Group holdingin bünyesinde bulunan futbol takımları arasında Manchester City, Melbourne City, New York City, Mumbai City, Girona FC gibi futbol kulüpleri bulunuyor. Abu Dabi United Group, aynı zamanda City Football Group’un çoğunluk hisselerinde elinde bulunduruyor. Bununla birlikte kulübün başkanlığını ise başka bir Birleşik Arap Emirlikli isim Haldun el-Mübarek yapıyor.

44 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK

Manchester City, Abu Dabi United tarafından satın alındıktan sonra 15 yılda 7 şampiyonluk sevinci yaşadı. İngiliz temsilcisi 2011/2012 sezonundan sonra en son 1967/1968 sezonunda şampiyon olmuştu. 44 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından City, sırayla 2013/2014, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 ve son olarak 2022/2023 Premier Lig sezonunun şampiyonu oldu.

FİNALİ KAZANIRSA TARİHİNDE BİR İLK OLACAK

Manchester City, cumartesi günü İtalya temsilcisi Inter’i mağlup etmesi durumunda tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak. Inter ise “Devler Ligi” şampiyonluğu sevincini 2009/2010 sezonunda yaşamıştı. İtalya temsilcisi Madrid’de oynanan finalde Bayern Münih’i Diego Milito’nun 2 golüyle mağlup etmişti. Inter, bu sezon Şampiyonlar Ligi finaline gelene kadar grup aşaması haricinde sırayla Porto, Benfica ve Milan’ı turnuvanın dışına itti. Manchester City ise Leipzig, Bayern Münih ve Real Madrid’i eleyerek finale kadar ulaştı. Öte yandan Manchester City’nin genç forveti Erling Haaland Şampiyonlar Ligi’nde şu anda 12 gol ile gol krallığında bulunuyor.