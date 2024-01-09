Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesindeki, Türkbeleni mesire alanına vatandaşların çıkabilmeleri amacıyla başlanan merdivenin yapımında sona gelindiğini bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın kontrolünde gerçekleşen ve çalışmalarına 30 Kasım’da başlanan Türkbeleni Mesire Alanı’ndaki merdiven inşası hızla devam ediyor. Metal bölümleri tamamlanan merdivende son rötuşlar kaldı. Ahşap kaplama, boya ve aydınlatma işlemleri sonunda merdiven vatandaşların hizmetine sunulacak. Yaklaşık 4 milyon liraya mal olacak projeyle vatandaşların Türkbeleni mesire alanına daha kısa bir yoldan ulaşabilmeleri sağlanacak. Ayrıca merdivenin yanında bulunan yatay asansörün de tamir ve bakım işlemlerinin yurtdışından malzemelerin gelmesiyle şubat ayında tamamlanması hedefleniyor.