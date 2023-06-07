Mamak Belediyesi Seğmen Konağı Bilim Sanat Merkezi ve Şafaktepe Aile Merkezi’nin yıl sonu sergilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak’ta 19 aile merkezinin yıl sonu sergilerine katılmaya devam ediyor. Başkan Köse, bu kez Seğmen Konağı Bilim Sanat Merkezi ve Şafaktepe Aile Merkezi’nin yıl sonu sergisinin açılışını yaptı. Daha sonra sergiyi gezen Başkan Köse, hanımları emeklerinden dolayı kutladı.

“Kadınlarımızın potansiyel yetenekleri ve sanatçı yönü ortaya çıkıyor”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da yeni eğitim öğretim döneminde de Mamaklı hanımları aile merkezlerine davet etti. Köse, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her biri sanatçıya dönüşen kıymetli Mamaklı kadınların eserlerinin sergilendiği programa katıldık. Kadınların sosyalleşmelerine de imkan sağlayan aile merkezlerimize tüm Mamaklı kadınları davet ediyorum. Aile merkezlerimizde kadınlarımızın potansiyel yetenekleri ve sanatçı yönü ortaya çıkıyor. Her bir ürün bir sanat eseri. Kursiyerleri tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.