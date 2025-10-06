Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) himayesinde gerçekleştirilen fuarda Magdeburger Sigorta, sağlık, ferdi kaza, oto, mühendislik, konut, iş yeri, nakliyat, tekne ve evcil hayvan sigortalarını kapsayan geniş ürün portföyünü kendi standında ziyaretçilere tanıttı.

Magdeburger Sigorta standına üst düzey ziyaret

Fuarın resmi açılışının ardından SDDK Başkanı Davut Menteş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut ve Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, Magdeburger Sigorta standını ziyaret ederek Genel Müdür Ceyhan Hancıoğlu ile bir araya geldi. Magdeburger Sigorta standına yoğun ilgi gösteren öğrenciler de Ceyhan Hancıoğlu ile bir araya gelerek sektöre dair merak ettikleri konuları sorma fırsatı buldu ve mesleki gelişimlerine yönelik keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

“Acentelerimiz bizim en büyük gücümüz“

Fuarda yaptığı konuşmada acentelerin ve iş ortaklarının önemine dikkati çeken Ceyhan Hancıoğlu, şunları kaydetti:

“Magdeburger Sigorta olarak hem sigortalılarımıza hem de iş ortaklarımıza değer katacak çözümleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. 14. Sigorta Haftası münasebetiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen USFK 2025’te, geniş ürün yelpazemizi paylaşmaktan ve acentelerimizin yanı sıra sigortacılık öğrencileri ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk.

Acentelerimiz bizim en büyük gücümüz. Onlar bizim için yalnızca bir satış kanalı değil, sektörümüzdeki en önemli paydaşlarımız. Bütün iş ortaklarımızla kurduğumuz güçlü iş birliği, karşılıklı güvene ve kazan-kazan anlayışına dayanıyor. Bu birliktelik sayesinde hem sektörümüzün gelişimine katkı sağlıyor hem de birlikte büyüyoruz. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla bu bağı daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz.”

Hancıoğlu’ndan “Teknik İstişare Komitesi” önerisi

Genel Müdür Hancıoğlu ayrıca fuar kapsamında düzenlenen ”Hasar Ekosistemindeki Paydaşların Rolleri ve Tarafların Beklentileri” başlıklı panelde; yapay zekanın hasar süreçlerini hızlandıran ve verimliliği güçlendiren etkisine değinirken, insani dokunuşların da hala önemini koruduğuna dikkati çekti.

Ayrıca ekspertiz tarifesi, yedek parça tedariği ve teknik konuların sektör paydaşlarınca ortak bir zeminde ele alınabilmesi için bir “Teknik İstişare Komitesi” kurulması önerisinde bulunan Hancıoğlu, sektör paydaşlarının eğitimi için de bir sigorta akademisi oluşturulmasının gerekliliğine işaret etti. Böyle bir girişime Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı’nın da destek olabileceğini belirtti.

Acente ve broker unvanlarıyla özel pano hazırlandı

Magdeburger Sigorta, bayilerine verdiği değeri fuarda da güçlü bir şekilde yansıttı. Stantta, acente ve broker unvanlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan özel pano, markanın iş ortaklarına duyduğu bağlılığın somut bir göstergesi oldu. Bayiler, bu anlamlı çalışmayla fuarda kendilerini temsil eden bir parçayı görmenin mutluluğunu yaşarken, bu özel alan önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Katılımcılar, ürünlerle ilgili detaylı bilgi alırken, şirketin sunduğu yenilikçi çözümlerle sigorta sektöründeki güncel gelişmeleri yakından takip etme imkânı buldu.

Magdeburger Sigorta’nın maskotu “MAGİ” ile eğlenceli anlar

Fuar alanında Magdeburger Sigorta’nın maskotu “MAGİ”, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Katılımcılar, MAGİ ile fotoğraf çektirerek fuara renk katan keyifli anlar yaşadı. Stantta kurulan 360 derece çekim yapabilen özel kamera ise ziyaretçilere farklı ve eğlenceli bir fotoğraf deneyimi sundu.

1-3 Ekim tarihlerinde düzenlenen USFK 2025, bu yıl halka açık olarak düzenlenerek sigortalıları bilgilendirmeyi ve sigorta bilincini artırmayı hedefledi. Fuara en geniş katılan şirketlerden biri olan Magdeburger Sigorta ise yenilikçi çözümleriyle ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekerken acenteleriyle olan güçlü bağlarını da pekiştirdi.