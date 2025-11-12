Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın başkenti Paris’teki Elysee Sarayı’nda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı ağırladı. İki liderin görüşmesinde, Filistin Devleti’nin kurulma sürecini ilerletmek amacıyla “ortak komite” oluşturulması kararlaştırıldı. Komitenin, Filistin’in anayasal ve kurumsal çerçevesinin güçlendirilmesi yönünde çalışmalarda bulunacağı açıklandı.

Toplantıda ayrıca Gazze’de 10 Ekim’den bu yana yürürlükte olan ateşkesin uygulanması, güvenlik konuları ve yeniden inşa hazırlıkları da ele alındı.

Macron: "İlhak planlarına karşı güçlü şekilde karşılık vereceğiz"

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macron, Batı Şeria’daki yerleşim faaliyetlerine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Macron, İsrail’in ilhak planlarına karşı Avrupa’nın ortak tavır alacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kısmi veya tam ilhak planları, yasal ya da fiili olsun, Avrupalı ortaklarımızla birlikte güçlü bir şekilde karşılık vereceğimiz bir kırmızı çizgi oluşturmaktadır. Yerleşimcilerin şiddeti ve yerleşim projelerinin artması, Batı Şeria’nın istikrarını ve uluslararası hukuku ihlal ediyor.”

Macron ayrıca, Fransa’nın Gazze’ye yönelik insani yardımlarını artıracağını belirterek, ülkesinin bu yıl 100 milyon euro insani destek sağlayacağını duyurdu. Yardımların, bölgedeki acil insani ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacağı ifade edildi.

Abbas: "Filistin’in geçici anayasasının taslağını tamamlıyoruz"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise, savaş sonrası dönemde demokratik reformlara ve seçimlere bağlılıklarını yineledi. Abbas, “Filistin Devleti’nin geçici anayasası ile seçimler ve siyasi partilerle ilgili yasaların taslağını tamamlamak üzereyiz” dedi.

Abbas’ın Paris temasları kapsamında, Fransız Ulusal Meclisi Başkanı Yaël Braun-Pivet ve milletvekilleriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Filistin’de yeni süreç umutları

Paris’teki Macron–Abbas görüşmesi, hem Gazze’deki ateşkes sürecinin kalıcı hale getirilmesi hem de Filistin Devleti’nin uluslararası tanınırlığının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.