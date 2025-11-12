TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Işıkhan, “SGK’ya borçlu olan ilk 10 belediyenin 8’i Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdir” dedi.

“Belediyelerin SGK’ya toplam borcu 234,2 milyar lira”

Işıkhan, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının SGK’ya olan toplam borcunun 234,2 milyar liraya ulaştığını belirterek, “SGK borçlarının tahsil edilmesi, kurumun mali gücünü koruyarak emeklilerimize ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmamız açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Bakan, borç tahsilat sürecinde hiçbir belediyeye ayrıcalık tanınmadığını vurgulayarak, “Belediyeler ödeme iradesi gösterdiğinde mevzuat kapsamında tüm kolaylıkları sağlıyoruz. Ancak borçların gündeme getirilmesinden rahatsız olanlar var” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’li belediyeler listenin başında

Işıkhan, SGK’ya en borçlu ilk 10 belediyenin dağılımını da paylaştı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi: 16 milyar TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi: 8 milyar TL

Adana Büyükşehir Belediyesi: 7 milyar TL

Kayyum atanan Şişli Belediyesi: 5,5 milyar TL

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: 4,7 milyar TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 4,5 milyar TL

Sakarya Büyükşehir Belediyesi (AK Parti): 3,5 milyar TL

Beşiktaş Belediyesi: 3,2 milyar TL

Ataşehir Belediyesi: 3,2 milyar TL

Sarıyer Belediyesi: 2,9 milyar TL

“SGK’ya borçlu ilk 50 belediyeye baktığımızda 35’i CHP’li, 12’si AK Partili, 3’ü ise kayyum yönetimindeki belediyelerdir” diyen Işıkhan, toplamda 59 milyar liralık SGK prim borcunun ödenmediğini açıkladı.

Engelli istihdamı ve çocuk işçiliğiyle mücadele projeleri

Bakan Işıkhan, bütçe görüşmeleri sırasında engelli bireylerin istihdamına yönelik yürütülen projeler hakkında da bilgi verdi.

“Engelsiz İŞKUR platformunu hayata geçirdik. Zihinsel engelli bireyler için destekli istihdam projesiyle her bireye aylık 26 bin lira ücret desteği sağlıyoruz. Ayrıca ‘Engelsiz İş Gücü Uyum Programı’ ile 81 ilde 10 bin kişilik kontenjan tahsis ettik” dedi.

Çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda da açıklamalarda bulunan Işıkhan, “Çocukların korunması kalemine bin lira ayrıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Bu sadece ‘iz bedeli’dir. Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğini önlemeye yönelik 27 milyon avro bütçeli proje yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sendikal özgürlük ihlallerine 58 milyon TL ceza

Sendikal hakların engellenmesine ilişkin 882 başvuru üzerine yapılan denetimlerde 58 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıklayan Işıkhan, “Sendikal özgürlüklerin ihlal edilmesine asla izin vermiyoruz” dedi.

Özel hastanelere aktarılan pay iddialarını yalanladı

Bakan Işıkhan, SGK bütçesinden özel hastanelere yüksek pay ayrıldığı yönündeki iddiaları da reddederek, “2013 yılında özel hastanelere yapılan ödemelerin sağlık harcamaları içindeki payı yüzde 15,7 iken, 2025 yılı itibarıyla yüzde 6,78’e gerilemiştir” bilgisini paylaştı.

“Cumhurbaşkanımızın sözü yerine getirilecek”

Bağ-Kur’luların prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin de konuşan Işıkhan, “Cumhurbaşkanımızın sözü 2026-2028 arasında yerine getirilecektir” dedi.