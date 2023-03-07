TOMRA Recycling Sorting, Almanya'daki ek test merkezinin açılışını gerçekleştirdi

TOMRA, Almanya'nın Mülheim-Kärlich şehrindeki genel merkezinde bulunan ikinci test merkezini, sektör paydaşları, müşterileri ve basın mensuplarının katılımı ile düzenlenen bir açılışla hizmete sundu. Etkinlik, şirketin Entegratörler Konferansı çerçevesinde gerçekleşti. İki gün boyunca 26 ülkeden 200'den fazla katılımcının yer aldığı çeşitli konferans ve organizasyonlar düzenlendi. Konferansın ilk gününde katılımcılar, TOMRA CEO'su Tove Andersen'in yaptığı sunum da dahil olmak üzere, şirketin stratejik yönünü ayrıntılarıyla anlatan çok sayıda sunumu takip ettiler. İkinci gün ise TOMRA Recycling Sorting'in uzun vadeli hedeflerinde bir kilometre taşını oluşturan test merkezlerinin gelişimine odaklanıldı.

TOMRA Recycling Sorting Başkan Yardımcısı, Küresel Satış ve Pazarlama Başkanı Fabrizio Radice, açılış konuşmasında; "Daha sıkı mevzuatlar ve daha yüksek geri dönüşüm hedefleri doğrultusunda atıktan geri dönüştürülebilir malzemelerin kazanılmasına yönelik talep, rekor seviyelere ulaşıyor. Dolayısıyla ayıklama çözümlerimiz ve malzemelerin demo çalışmaları da yüksek bir talep görüyor. Son birkaç yılda bu talep artışını gözlemledik. Almanya'daki test merkezimiz kapasite sınırlarına yaklaştığı için müşteriler ve iş ortaklarımıza en iyi hizmeti sunabilmek üzere harekete geçtik” diye belirtti.

Daha önce hem atık hem de metal ayıklama çözümlerini bünyesinde sunan TOMRA'nın test merkezi, geri dönüşüm ve tesis operatörlerine, yatırım yapmadan önce TOMRA'nın gelişmiş ayıklama makineleri ile malzemelerini test etmeleri için eşsiz bir fırsat sunan, dünya çapında 7 lokasyonda bulunan 8 tesisten biri. Fabrizio Radice; “Demo uygulamalarına yönelik artan talebin yanı sıra, tamamı test merkezimizde kurulu olan yeni ayıklama sistemlerini kesintisiz olarak geliştiriyoruz. Son birkaç yılda, çok sayıda yeni ürün sunduk ve gelecekte daha fazlasını planlıyoruz. Bu nedenle, büyüyen portföyümüz için yeterli alana sahip olmak üzere ek bir tesis yatırımı yapmaya karar verdik” diyerek açıklıyor. TOMRA, uzman ekipleri tarafından kapsamlı bir şekilde test ve optimize edilebilecek yeniliklerin geliştirilmesi için de bu tesisleri kullanacak. Tesiste her yıl yaklaşık 650 müşteri ve şirket içi demo çalışmaları gerçekleştiriliyor ve gelecekte talebin artması bekleniyor.

Kapasite artırma kararı, bir başka önemli değişikliği de beraberinde getiriyor. TOMRA Recycling Sorting Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Başkanı Ralph Uepping, şöyle açıklıyor: "Yakın zamana kadar hem metal hem de atık ayıklama makineleri tek bir alanda bulunuyordu. Artık her test alanı, sadece bir segmente ayrılacak. Kurulan ilk tesiste atık ayıklama testleri yapılırken, yeni tesiste metal ayıklamaya odaklanılıyor.” TOMRA'nın yeni nesil X-TRACT®, FINDER® ve COMBISENSE® makinelerinin yanı sıra gelişmiş alüminyum ayıklama için yakında piyasaya sunulacak olan makineler, 1.000 m2 kapalı alana sahip yeni tesise kuruldu.

En son teknoloji ile donatılan TOMRA'nın metal ayıklama sistemleri, karışık metal akışlarından geri dönüştürülebilir metalleri geri kazanıyor ve tesis operatörlerinin fırına hazır alüminyum gibi en saf malzeme fraksiyonlarını oluşturmasına olanak tanıyor. Endüstri, sürdürülebilir üretim ve CO2 emisyonlarının azaltılması için çabalarken, geri dönüştürülmüş metallere yönelik yüksek küresel talep doğrultusunda doğru malzeme geri kazanımı ve işleme ihtiyacı da artmaya devam ediyor. Radice; "Metal endüstrisinde uzun bir geçmişe sahibiz, ancak mevcut pazar trendleri ve müşterilerimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda bu alana daha fazla odaklanacağız. Genişletilmiş test kapasitelerimiz ve en ileri teknolojimizle, sektörü daha yüksek hacimleri işlemede ve gerekli kalitelere ulaşmada destekleyecek donanıma sahibiz” diye belirtiyor.

Yeni tesis, TOMRA’nın metal segmentine daha fazla ağırlık vermesini sağlarken, atık uygulamaları da eşit önemde rol oynamaya devam ediyor. Almanya, Andernach'ta bir mobil test istasyonu olarak hizmet vermeye başlayan tesis, 2009'da Mülheim-Kärlich'e taşınarak geliştirildi. Bugün tesis, atık ayıklama testleri için 1.500 m2 alana sahip. Test olanakları ise karışık ve kaynağında ayrılmış atık akışlarında geri dönüştürülebilir polimerlerin geri kazanılmasından çapak ayıklamaya, ahşabın malzeme türüne göre ayrılmasından daha pek çok alana kadar uzanıyor.

Ayrıca yapay zekanın bir alt kümesi olan derin öğrenme teknolojileri, TOMRA'nın ürün portföyünün bir parçası olarak farklı ayıklama görevlerinde test edilebiliyor. Temel teknolojilerini tamamlayıcı bir çözüm olarak sunulan derin öğrenme, önceden zor veya tespit edilmesi imkânsız olan malzemeleri tanımlayarak ayıklama performansını artırmayı destekleyen geleceğe yönelik bir çözüm. Yeni test merkezi kurulumunun avantajlarını özetleyen Ralph Uepping, şunları vurguluyor: "Kurulu tüm ürünlerimiz, eksiksiz bir süreçte test edilebiliyor. Uzman ekiplerimizle birlikte eddy akımları, mıknatıslar, elekler ve balistik seperatör ile tüm ayıklama sürecini simüle edebiliyoruz. Bu, malzeme ön işleminin önemini göstermemize ve değişen girdi akışlarında bile tutarlı ve ekonomik olarak uygulanabilir süreçleri tanımlamamıza olanak tanıyor.”

Test merkezinin geliştirilmesinin arkasında bulunan temeller, teori ve pratiği birleştirmek üzere hem TOMRA'nın Almanya'daki merkezinde hem de üç günlük konferansta kapsamlı bir şekilde aktarıldı. Konferansın ilk gününde katılımcılar, TOMRA'nın stratejisi, yeni girişimleri, derin öğrenme dahil olmak üzere dijital teklifleri ve müşteri hizmetleri yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için çok sayıda sunuma katıldı. İkinci gün, tesiste pratik gözlemler yapıldı. TOMRA Recycling Sorting Başkanı Tom Eng'in Mülheim-Kärlich'teki tesisin gelişimini açıkladığı sunumun ardından yönetim ekibi, kurdele kesim törenini gerçekleştirdi. Farklı gruplara ayrılan katılımcılar, tesiste çok sayıda uygulama için canlı demo uygulamalarını inceledi. Tesis gezisi, TOMRA ve teknolojisinin plastik, metal ve ahşap endüstrilerinde kaynak döngüselliğini en üst düzeye çıkarmayı nasıl desteklediğinin vurgulandığı sunumlarla tamamlandı.

Konferansın yanı sıra yeni bir test alanının açılışı, TOMRA'nın büyüme stratejilerinin kararlılığına, paydaşlara olan bağlılığına ve atıksız bir dünya sağlama misyonuna dikkat çekiyor. Müşteriler ve iş ortakları, TOMRA uzmanlarıyla çalışarak ihtiyaçlarına en uygun ayıklama çözümünü belirlemek için test merkezine davet ediliyor.