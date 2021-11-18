Galata Taşımacılık, logitrans'taydı: 'Fuarın doğru bir iletişim mecrası olduğuna inanıyoruz'

Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Logitrans fuarı bu yıl 10-12 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açtı. Jeopolitik önemi sebebiyle kritik bir noktada bulunan ülkemizin en büyük lojistik fuarı olan etkinlikte tüm dünyadan katılımcı ve ziyaretçiler iş ilişkilerini geliştirmek ve yeni iş ilişkileri kurmak amacıyla buluştu.

14. Kez düzenlenen fuarda Galata Taşımacılık da yerini aldı. Fuara katılımın sektörü desteklemek anlamına da geldiğinin altını çizen Galata Taşımacılık CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vittorio Zagaia, Logitrans Fuarı’nda Ekovitrin’in sorularını cevaplandırdı.

Son dönemde intermodal departmanlarını kurarak ve bir iç taşıma filosu oluşturarak şirket bünyesine pek çok yenilik kattıklarını hatırlatan Vittorio Zagaia, uzun yıllardır iddialı oldukları Afrika pazarına özel bir departman ayırdıklarını söyledi.

“TEMKİNLİ VE EMİN ADIMLARLA BÜYÜMEYE ÇALIŞAN BİR ŞİRKETİZ”

İstanbul, İzmir ve Bursa ofislerine ek olarak Ankara, Mersin ve Antalya’da da yeni temsilcilikler kuran şirketin İstanbul’dan sonra Bursa’da da yeni bir depo açtığını belirten Zagaia, Galata Taşımacılık olarak her zaman gerçekçi rakamlarla hedef koymayı benimseyen, temkinli ve emin adımlarla büyümeye çalışan bir şirket olduklarını söyledi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Önümüzdeki sene 25. yıllarını kutlayacaklarını kaydeden Vittorio Zagaia, “Tıpkı çalışanlarımızla kurduğumuz ilişki gibi sosyal sorumluluk projelerinde de sürdürülebilir olmayı önemsiyoruz. Yaklaşık 14 yıldır Kanserli Çocuklara Umut Vakfı KAÇUV ile çalışıyoruz. Bu sene yangın ve afetlerden etkilenen bölgelerin hemen hemen hepsine lojistik desteğin yanı sıra ayni yardımlar yaptık. Evlerini kaybedenler için konteyner evler bağışladık, kurtarılan hayvanlar için önemli tonajda mama bağışında bulunduk.” şeklinde konuştu.

“FUARIN BÜYÜMESİ HEPİMİZİN YARARINA”

Logitrans fuarına geçmiş yıllara göre bu yıl daha büyük bir stantla katıldıklarını belirten Vittoiro Zagaia, “Biz fuarın doğru bir iletişim mecrası olduğuna inanıyoruz” dedi. Zagaia, fuara katılan firma sayısının çok daha fazla olması gerektiğini söyleyerek “Avrupa’dan kimseyi buraya çekmeye ihtiyacımız yok ama Afrika’yı, Ortadoğu’yu, Türk Cumhuriyetlerini çeksek durum çok farklı olur. O yüzden biz dirayetle ve ısrarla yatırım yapıp bu fuarı desteklemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Galata Taşımacılık CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vittorio Zagaia, Ekovitrin'den Harun Reşit Tığlı ile birlikte

“DİJİTALLEŞMEYE YATIRIM YAPMAMIZ PANDEMİ DÖNEMİNDE BİZE BÜYÜK AVANTAJ SAĞLADI”

Birkaç yıl önce yaptıkları dijitalleşme yatırımı sayesinde Mart 2019’dan beri evden çalışma sistemine geçtiklerini ve bu sayede operasyonlarını zorlanmadan sürdürebildiklerini söyleyen Vittorio Zagaia “Bu yatırım tabii bir kerelik bir yatırım değil. Teknoloji değişiyor. Bugün yaptığınız bir şey yarın eski bile olabiliyor. Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor çünkü... Ve benim inandığım bir sav var; teknolojiye direnen şirketlerin hayatı çok zor. Dolayısıyla herkesin bu teknolojiye bir şekilde ayak uydurması ve buna yatırım yapması lazım.” şeklinde konuştu.

“SEKTÖRÜMÜZÜN ÖNEMİ PANDEMİ DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKTI”

“Sektörümüzün ne kadar önemli olduğunun pandemi döneminde ortaya çıktığını düşünüyorum. Lojistiğin en az sağlık sektörü kadar önemli olduğu Covid-19 sürecinde fark edildi. Biz evlerimize kapanıp sokağa çıkma yasaklarını yönetebildiysek, bunun en büyük etkeni lojistik sektörünün emekçilerinin 7/24 biz evde olabilelim diye mesai harcamaları. O yüzden bu dönemin bir pozitif etkisi olarak lojistik sektörünün insanların günlük hayatlarına kadar inip farkındalık yarattığına inanıyorum.” diyen Zagaia sözlerine şöyle devam etti:

“İşin öbür tarafında baktığımızda herkes kadar biz de zorlandık tabii. Kolay bir süreç değil. Çok da kolay atlatabileceğimiz bir süreç de değil, bunu da kabul edelim. Dünyanın dengesi değişti. O dengelere adapte olmak, o dengelerle birlikte yaşamayı öğrenmek, buna göre bir sistem kurgulamak zaman alacak.”





“INTERMODAL’E AĞIRLIK VERİYORUZ”

Şirketin çevrecilik faaliyetleri hakkında konuşan Galata Taşımacılık CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vittorio Zagaia, “Intermodal’e ağırlık veriyoruz ama biz zaten her zaman için sürdürülebilir ve çevreci bir şirket olmaya gayret gösterdik. Şirket içindeki uygulamalarımızda da daha çevreci ve bilinçli bir toplum olmak adına birçok şey yapıyoruz.

Öte yandan tabii ki yadsınamayacak bazı gerçekler var. Havayolu lojistiğinin nasıl çevreci olacağı bilinmiyor. Deniz yolunda şu anda yeni teknolojik gemiler, daha az karbon salınımı yapan gemiler var. Tırda ise yeni jenerasyon elektrikli motorlarla bir şekilde emisyonla ilgili zararlar azaltılmaya çalışılıyor.

Önemli bir değişim Avrupa’da şehir içi, yurt içi lojistikte elektrikli araçlara ciddi anlamda bir geçiş var. Türkiye için bu çok zor. Şu anda çok zor. Çünkü teşvikler ve vergilendirme noktasında bir kolaylama yok. Elektrikli araca bireysel olarak da kayabilmek gibi bir imkânımız yok. Yani bu cesaretlendirilmiyor. Hâlbuki elektrikli araba çıkaracağız yakın zamanda. Dolayısıyla bunu bir şekilde cazip kılmaya yönelik girişimler yapmamız lazım. İkincisi de şarj üniteleri. Elektrikli bir arabanın menzili, fabrikadan çıktığı zamanki gibi kalmıyor; klimayı açtığında, farlarını yaktığında pilden yiyor. İstanbul gibi yedi tepeli bir şehirde iseniz eğer, motorun zorlanmasından dolayı pilden yiyor. Yani bir araba dört yüz kilometre gidiyor diye satıldığında bu araba gerçekte dört yüz kilometre gitmiyor. Bu yüzden Türkiye’de, İstanbul’da yani iç lojistikte ciddi anlamda fark yaratabilecek bir atılımla elektrikli araçlara geçmek şu anki konjonktür itibarıyla biraz hayal. Ama Avrupa’da başladı. Dolayısıyla Avrupa bu adımları atıyor. Biz de bu yeşil mutabakatın bir tarafı olacaksak eğer yapmaya başlamamız lazım. Çünkü bir tane yaşayacak dünyamız var.” dedi.