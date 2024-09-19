Bundan 100 yıl önce; 29 Ekim 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından bir gün sonra 30 Ekim 1923 tarihinde meclis ilk toplantısını yapmıştır. 30 Ekim 2023 ise; Atatürkçü düşüncenin sağlam temelleri üzerinde 100 yıldır varlığını sürdüren ve ilelebet sürdürecek olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılının ilk günüdür.

Benzer bir heyecanla, istekle ve yüksek bir motivasyonla çıktığımız bu yolda Şubat ayında ilk genel kurulumuzu yaptık ve sonrasında seçilmiş yönetim kurulumuz çalışmaya başladı ve ilk ziyaretimizi Anıtkabir’e yaptık. O günden bugüne ilk günkü gibi yüksek bir motivasyon ve heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizin 7 bölgesinde, toplam 26 ilinde üyemiz var. 6 aylık süre sonunda üye sayımız 298 tüzel kişilik. Üyelerimizin 2023 cirosu 1.84 milyar amerikan doları, 8.170 kişiye istihdam sağlıyoruz, istihdamın %18'ini kadınlarımız oluşturuyor. 27 kadın sürücümüz var. Sektörümüze ve ülkemize değer katmak adına yoğun çalışma temposu ile ilerliyoruz. YK toplantılarımızı sırasıyla Ankara, İzmir, Mersin, Gaziantep ve İstanbul illerimizde yaptık. Bu illerimizdeki odalarımızın başkanlarını, odalarımızın lojistik komitelerinde yer alan firmalarımızı ziyaret ettik. Önümüzdeki 3 yönetim kurulu toplantımızı sırasıyla Samsun, Ağrı ve Konya'da yapmayı hedefliyoruz.

Uluslararası boyutuyla 28 ülke Derneği'nin yer aldığı 40 yıllık bir geçmişi olan European Logistics Association - ELA'nın Türkiye'den üyesi olan ilk STK, LojiDer oldu. 27 yıllık geçmişi olan dünyada 3 bölgede yapılanmış TAPA’ya da Türkiye'den üye olan ilk STK, LojiDer. Ülkemiz Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde önemli bir yere ve değere sahip. Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında 28 Haziran tarihinde oluşturulan Lojistik Merkezler ve Kargo Taşıyıcıları Birliği'ne Türkiye'den üye olan ilk STK da, LojiDer. Bu üyeliklerimizle hem üyelerimize hem de sektörümüze değer katmayı hedefliyoruz. Aynı amaçla Azerbaycan Gümrük Müşavirlik ve Lojistik Firmaları Derneği ile iş birliği protokolümüzü Mayıs ayında imzaladık. Kazakistan Lojistik Organizasyonlar Derneği ile iş birliği protokolü üzerinde anlaştık. 9-11 Ekim tarihlerinde Astana’da düzenlenecek lojistik fuarında resmi imza törenimizi yapacağız. Özbekistan, Kırgızistan ve İran lojistik dernekleriyle irtibat halindeyiz ve yakında iş birliği protokollerimizi imzalamayı hedefliyoruz.

Temmuz ve Ağustos aylarında Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızı ve Ticaret Bakanlığımızı, bakan yardımcısı, genel müdür, daire başkanları düzeyinde ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizde hem LojiDer’i tanıttık hem de sektörümüz için önemli konuları sözlü ifade edip akabinde yazılı olarak ilettik.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ağustos ayında Ankara'da yapılan ve ağır nakliye sektörümüzün uzun yıllardır beklediği yönetmelik ile ilgili çalıştaya katkı sağladık.

3 Eylül 2024 tarihinde İstanbul'da kurucu üyelerimiz, yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerimizle genişletilmiş yönetim kurulu toplantımızı yaptık ve yönetim kurulumuzun

6 aylık faaliyet raporunu sunduk. Önümüzdeki dönem için öneri ve projeler hakkında değerlendirmeler yaptık.

11-13 Eylül tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek İZFAŞ Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı’na katıldık. LojiDer standımız 3 güm boyunca yoğun ilgil gördü. LojiDer’I merak edip bilgi almak isteyen bir çok firmamızı ve üyelerimizi Misafir etmek bizleri çok Mutlu etti. Fuar programında yer alan Başkanlar Oturumu’na panelist olarak katıldık.

Eğitim konusu LojiDer için önemli başlıklardan bir diğeri. Bu amaçla sırasıyla İstanbul Arel Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, İstanbul Kent Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile işbirliği protokolleri imzaladık.

İlk "Sosyal Sorumluluk" projemizi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve ARF BİO Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş ile birlikte İzmir Ödemiş Zeytinlik Sabahattin Şenocak İlkokulumuzda gerçekleştirdik. 10 Eylül 2024 tarihinde ilkokulumuzu ziyaret ettik ve ilkokul müdürümüz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile sohbet ettik. Taşımacılık eğitim sistemi ile bölgedeki 9 köydeki çocuklarımızın ilkokulumuza gelerek eğitimlerini gerçekleştirdiği sınıfların sıralarını yenileri ile değiştirerek geleceğimiz olan çocuklarımızın yüzlerini güldürmeyi hedefledik. STK, Akademi ve sektör iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz bu projede çocuklarımıza sorduğumuz ilk soru; Atatürk'ün ülkemizi kime emanet ettiği oldu. Verdikleri "BİZE" cevabı ve sonrasında da "Tek bir şeye ihtiyacınız var, o da ne yapmak?" sorusuna verdikleri "ÇALISMAK" cevabı ne kadar doğru bir adım attığımızın en güzel göstergesi oldu. LojiDer olarak ülkemizin 7 bölgesinde 7 ilkokulumuza benzer iş birlikleri ile aynı sorumluluk çerçevesinde destek vermeyi hedefliyoruz.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun (UNECE) 24 nolu İntermodal Taşımacılık ve Lojistik çalışma grubuna ve 5 nolu Taşımacılık Trendleri ve Ekonomileri çalışma grubuna dahil olduk ve sektörümüzü temsil eden bir STK olarak sandalye sahibiyiz. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunda ilave 3 çalışma grubuna daha dahil olmak yönünde hedefimizi önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda, 24 Eylül tarihinde Berlin’de InnoTrans Fuarı Demiryolu Paneline panelist olarak katılacağız. Cenevre’de 25-27 Eylül tarihlerinde yapılacak UNECE WP5 toplantısına ve 18 Ekim tarihinde yapılacak UNECE WP24 toplantısına katılacağız.

Bugünlerde sektörümüz için öncelikli problem uluslararası karayolu taşımacılığı icra eden üyelerimizin sürücüleri için vize alma konusunda yaşadıkları sıkıntı. LojiDer olarak bu konuyu Dünya Ticaret Örgütü'nün belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde serbest ticaretin engellenmesi bakış açısı ile değerlendiriyoruz. Ayrıca sürücü vizelerinin normal turistik vizelerle aynı şekilde ele alınması ve değerlendirilmesi sürecinin de hukukun temel alındığı Avrupa Birliği normlarına tamamen zıt olduğunu görüyoruz. Lojistik sektöründe 1 set “çekici ve yarı römork” yatırımı yapan firmalarımızın yatırım bedeli bugün için 7-8 milyon TL düzeyinde. 10 setlik bir filo yatırımı yapan üyemizin toplam yatırım bedeli 70-80 milyon TL gibi yüksek meblağlara ulaşıyor. Bu yatırımın ülke ekonomisine ve ihracatına değer katması gerekirken sürücülere vize alınamaması nedeniyle atıl kalması kabul edilemez. Bu uygulama ölü yatırım ve kaynak israfı olarak adlandırabileceğimiz bir dönemin yaşanmasına sebep oluyor. Zamanında alınamayan, alınsa bile 3-4 ay sonrasına alınan randevu tarihleri sonrasında nedeni bilinmeyen ve anlaşılamayan sürücü vize redleri problemi derhal çözülmelidir. Uluslararası taşıma yapan araçlarımızın sürücülerine verilmeyen vizeler ticaretin serbest olarak gerçekleştirilmesinin önündeki en büyük engeldir. LojiDer olarak Avrupa'da bu yönde hukuki bir mahkeme süreci başlatma yönünde detaylı bir çalışma yapıyoruz.

Geçtiğimiz ay ulusal ve uluslararası karayolu taşıması yapan üyelerimizi olumsuz etkileyen bir KHK kararını sizlerle paylaşmak istiyorum. Filosunda 10, 50, 150, 300, 500, 800 adet aracı olan üye firmalarımız var. Bu üyelerimiz geçmiş dönemde kendilerine tanınan hak çerçevesinde sadece kendi araçlarına verilmek üzere kendi garaj alarında yakıt pompa istasyonu yatırımı yapmış ve sadece kendi araçlarına yakıt vermek üzere toplu yakıt alımı yaparak, taşımacılık hizmeti maliyet kalemleri içinde yüksek bir yüzdeye sahip olan yakıt maliyetlerinde iyileştirme yapma imkanına sahip olmuştur. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 9. Maddesinin yedinci fıkrasında Temmuz ayında KHK ile yapılan bir degişiklik ile üyelerimizin hakları iptal edilmiştir. Ancak bunun nedenini tam olarak kavrayamadık. Devletimizin “denetim” adı altında atmak istediği her adıma derneğimiz üyesi firmalar ve sektör firmalarımız destek olacaktır. Bunula birlikte birkaç kötü örnek ve icraat, işini doğru yapan, yatırım yaparak istihdam yaratan firmalarımızın olumsuz etkilenmesine neden olmamalıdır. 1 Ocak 2025'te uygulamayı alınacak bu kararın tekrar gözden geçirilmesi adına çalışmalarımız devam ediyor. Bu uygulama içinde yaşadığımız toplum hayatında hepimizi olumsuz etkileyecek riskler taşıyor. Sadece 2-3

üyemizin sahip olduğu bin tane ağır vasıta aracı normal yakıt istasyonlarına sadece yakıt almak için giriş çıkış yapacak. Sonuç; kaza riski artacak, iş yükü artacak, fatura muhasebe işlemleri artacak, bu araçların zaten rapor vermek, bakım yapmak adına ilgili firmanın garajına geldiği bir süreçte sadece yakıt almak için halka açık istasyonlara gitmesi sonucu yakıt sarfiyatı artacak. Bütün bu artışlar olumlu bir gelişmeye değil kaynak israfına neden olacaktır. Ümit ediyoruz ki yapacağımız çalışmalar olumlu sonuçlanacak ve bu konuda bütün paylaşların beklentilerini karşılayan bir çözümü hep birlikte oluşturacağız.

Sektörümüzde uzun yıllardır konuşulan bir diğer konu haksız rekabet ortamı. Yüksek bedellerle alınan yetki belgeleri ile lojistik hizmetlerin yapıldığı bir ekosistemde faaliyet gösteriyoruz. Ancak denetimin istenen düzeyde olmaması nedeniyle hala belgesiz yapılan faaliyetler engellenemiyor. Bunun sonucu olarak belgeli firmalarımızı haksız rekabet ortamında işlerini devam ettirmeye çalışıyor. Bu ortamın bir an önce düzeltilmesi, ülkemiz kanun ve yönetmenliklerine göre yetki belgesi ile iş yapan firmalarımızın haklarının korunması önceliklenmelidir. Bu amaçla ilgili bakanlıklarımız ve Gelir İdaresi Başkanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonrasında e-fatura sistemi ile yetki belgesi sisteminin entegrasyonuna yönelik çalışmalarımız ümit ediyoruz ki en kısa zamanda istediğimiz sonucu verecek.

Ağustos ayında Ankara'da yapılan ve ağır nakliye sektörümüzün uzun yıllardır beklediği yönetmelik ile ilgili katıldığımız çalıştayda özellikle yenilikçi yaklaşım ile önerdiğimiz karayolu treni uygulamasının sektörümüz için ufuk açıcı bir uygulama olacak. LojiDer’in yenilikçi fikirlerinin bir yansıması olacak bu adım. 2025'te yenikçi bu uygulamanın hayata geçecek olması bizleri heyecanlandırıyor. Kaynak israfının önlenmesine yönelik her türlü yenilikçi öneriler ve uygulamalar, LojiDer misyon ve vizyonunun en güzel örneklerini oluşturacak.

“Karayolu treni” olarak ifade ettiğimiz kavram, tonaj olarak yönetmeliklerle belirlenen kriterleri aşmayan hacimli yüklerin tek bir çekici ile iki yarı römork ile taşınabilmesi durumu. Özellikle otobanlara yakın yükleme mahalleri ile ve otobanlara yakın boşaltma mahallelerine yakın noktalar arasında yapılacak taşımalar için başlaması planlanan bu uygulama ile çok önemli bir tasarruf sağlanacak. İki çekici için harcanan yakıt ortadan kalkacak, ikinci çekicinin çevreye verdiği karbondioksit salımı solmayacak, iki çekici kullanılması nedeniyle oluşan her türlü maliyet ortadan kalkacak ve sonuçta ithalat ve ihracatçımıza maliyet avantajı yaratılacak. Bu konuda heyecanımız da beklentimiz de oldukça yüksek.

30 Ekim 2024 tarihi LojiDer’in 1’nci kuruluş yıldönümü. 30 Ekim tarihinde İstanbul'da LojiDer 1’nci Lojistik Kongresini düzenleyeceğiz. LojiDer’in fark yaratan vizyonu ile hazırladığımız kongre programımız üyelerimiz ve katılımcılarımız için faydalı olacaktır. “Lojistikçiler Der ki!” sloganı ile üyelerimize, sektörümüze ve ülke ekonomimize değer katmaya devam edeceğiz.