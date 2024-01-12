Lojider tarafından yapılan açıklama şöyle;

2’nci Yüzyılda Lojistik

100 yıl önce; Mustafa Kemal Atatürk “gözüm Sakarya’da, kulağım İnebolu’da” sözleri ile Kurtuluş Savaşında lojistiğin önemine vurgu yapmıştı. Bir asır sonra, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına girdiğimiz ve “Türkiye Yüzyılı” olarak adlandırdığımız bugünlerde, ülkemizin ekonomik gelişiminde lojistik hizmetlerin değeri tartışılmazdır.

Lojistik hizmetlerin toplum yaşamındaki önemi ve değeri, Aralık 2019'da başlayan ve günlük hayatımızı büyük ölçüde etkileyen global salgın ve 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi yasa boğan asrın felaketi Kahramanmaraş depreminde bir kez daha net bir şekilde görülmüştür.

Sürdürülebilir bir tedarik zinciri tesisinde lojistik hizmetlerin önemi, teknolojinin gelişimine paralel olarak yaygınlaşan dijitalleşme, çevre kirliliği sonrası artan yeşil lojistik bilinci ve çevreye duyarlı sürdürülebilir taşımacılık modellerine talep vb. süreçlere uyum sağlamak adına proaktif hareket eden Türk Lojistik Sektörü ülkemizin iç ve dış ticaretine ve gündelik yaşam kalitemizin korunmasına, geçmişte olduğu gibi gelecekte de önemli katkılar vermeye devam edecektir.

Ülkemizin gerek yurt içi gerekse yurt dışı ekonomik kalkınmasına ve hizmet ihracatına katkı sağlayan ve her ilimize yayılan güçlü bir lojistik ordusu bulunmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşları, aynı amaçlar doğrultusunda çalışan, temsil ettikleri sektör adına en güçlü ses olma sorumluluğunu üstlenen, “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” sözünden hareketle tek başına değil bir ekip halinde hareket edildiğinde başarının kaçınılmaz olduğu gerçek ve tüzel kişilerin buluşma noktasıdır.

Lojistik Bir Bütündür

Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2’nci yüzyılının ilk günü olan 30 Ekim 2023 tarihinde ülkemizde ulusal ve uluslararası lojistik hizmet sağlayan ve taşımacılık (karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu), depolama, katma değerli hizmetler (paketleme, etiketleme, barkodlama, paletleme vb.), sipariş ve stok yönetimi, destekleyici hizmetler (muayene, ekspertiz, gözetim, bağlama ve emniyete alma, konteyner astarı serimi, fumigasyon uygulaması), gümrükleme ve lojistik hizmet sigortası alanlarında iştigal eden firmaları aynı çatı altında bir araya getirmek amacıyla, lojistik sektöründe yeni ve güçlü bir ses olma vizyonu ile kurulmuştur.

7 Bölgede 150 Üye

Derneğimizin kuruluş tarihinden bugüne geçen kısa zamanda üye sayımız 150 olmuştur. Meslektaşlarımızın çok değerli bu desteği ile ülkemizin 7 bölgesinden üyelerimiz bulunmaktadır.

Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ülküsü ve ortak akıl ile hareket eden ve ülkemizin her ilinde üretilen lojistik hizmetin sesi olan bir Sivil Toplum Kuruluşu olacaktır.

Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği, sektörümüzde ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları, kamu ve yerel kurum ve kuruluşları ile birlikte hareket etme kültürü ve ülküsüyle, güçlü bir lojistik ekosistemi oluşturma hedefi ile sektörümüzün gelişimi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek, bölgesel ve global oluşumların üyesi olarak lojistik sektörünün gelişmesine yönelik faaliyetlere liderlik edecektir. Kısa adı “LojiDer” olan derneğimizin misyonunu, “Ülkemizin her ilinde, lojistik sektöründe icra edilen tüm hizmetleri; insan, teknoloji ve sürdürülebilir sistemler odaklı, geliştirerek sektörümüzü geleceğe hazırlamak”, vizyonunu ise “Lojistik sektöründe ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı verecek ulusal ve uluslararası öncü ve güçlü bir STK olmak” şeklinde belirlediğimizi bilgilerinize sunarız.