Dizilerde drama türü öne çıkarken Eşref Rüya zirvede yer aldı. Filmler kategorisinde ise Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2, yılın en çok aranan filmi oldu.



02.01.2026 — Ocak–Aralık 2025'i kapsayan Yandex Arama verileri, Türkiye'de eğlence sektörüne olan ilginin yıl boyunca güçlü ve istikrarlı bir şekilde sürdüğünü ortaya koyuyor. Veriler; erkek oyuncular, kadın oyuncular, diziler ve filmler kategorilerinde açık ara öne çıkan isimleri ve yapımları net biçimde gösteriyor.



Kadın oyuncular arasında, uluslararası alanda Sen Çal Kapımı dizisindeki başrolüyle tanınan Hande Erçel, 2025 yılında en çok aranan isim oldu. Serenay Sarıkaya ikinci sırada yer alırken, onu üçüncü sırada Demet Özdemir takip etti; her iki oyuncu da yıl boyunca aramalarda istikrarlı ve güçlü bir ilgi gördü. Bu üç isim, analiz edilen diğer adaylara kıyasla kadın oyuncular kategorisinde belirgin bir üstünlük sağlayarak listenin zirvesinde yer aldı.



Erkek oyuncular kategorisinde, Hakan: Muhafız gibi dünya genelinde yayımlanan dizilerde rol alan Çağatay Ulusoy, 2025'in en çok aranan erkek oyuncusu olarak öne çıktı. Barış Arduç ikinci sırada yer alırken, Kerem Bürsin üçüncü oldu. Üç oyuncu da yıl boyunca yüksek görünürlüklerini koruyarak istikrarlı bir izleyici ilgisi yakaladı.



Televizyon dizileri, özellikle drama yapımları, tüm kategoriler arasında en yüksek kalıcı arama hacimlerini oluşturdu. Bir drama dizisi olan Eşref Rüya, incelenen 20 yapım arasında ilk sırada yer aldı. Onu yine drama türündeki Uzak Şehir ve Bahar takip etti. Uzun soluklu yapımlardan biri olan polisiye dizisi Arka Sokaklar, yıl boyunca istikrarlı bir şekilde ilgi görmeye devam etti. Psikolojik drama türündeki Kral Kaybederse ise yayımlandığı önemli dönemlerde belirgin şekilde artan aramalar sonucunda ilk beş içine girdi.



Filmler kategorisinde, özellikle aksiyon ve komedi yapımları öne çıktı. Bir aksiyon-dram filmi olan Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2, 2025'in en çok aranan filmi oldu. Onu, bir gerilim filmi olan Karantina ve bir komedi filmi olan Kutsal Damacana 5: Zombi takip etti; her iki yapımda da gösterime girdikleri dönemlerde aramalarda büyük artışlar oldu.