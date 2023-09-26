EKO Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Ekin Seren Ünsaç, şöyle devam etti: “Dünya ticaretinin yüzde 85’den fazlası denizler üzerinden gerçekleşiyor. Katı, sıvı, dökme yükler için kuru yük gemileri, tankerler, RO-RO ve konteyner gemileri gibi çok farklı deniz taşıtları dünya ticaretinin devamlılığı için lojistik hizmeti veriyor. Denizcilik dünyadaki gelişmelere son derece duyarlı bir piyasa. Gemilerin geçmek durumunda olduğu bir bölgede yaşanan bir güvenlik krizi, bir kanal kazası, uluslararası bir yaptırım, bölgesel savaşlar hatta korsanlık nedeniyle aksayan seferlerin bazı sektörleri nasıl etkilediğini pandemi sırasında gördük. logitrans Fuarı, denizcilik ve konteyner taşımacılığı alanlarında dünya ticaretini nelerin beklendiğine ilişkin bir vizyon geliştirme ortamı sunuyor.”



Fuara katılanlar arasında dünya denizciliğinde etkili operatörlerin, lojistik koridorları üzerindeki limanların ve konteyner başta olmak üzere deniz taşımacılığında faaliyet gösteren lojistikçilerin bulunduğunu belirten Ekin Seren Ünsaç; “logitrans Fuarı, Türkiye’nin, Dünya lojistiği ve oluşturulmaya çalışılan koridorlar açısından önemini ve avantajlarını savunmaktadır” dedi. Ünsaç son olarak şunları söyledi:







“Türkiye’nin tüm alt yapı yatırımlarının yanı sıra bugün için yılda 550 milyon ton dolayında yük aktarılan limanlarına ek olarak tamamlanması beklenen limanları bu koridorların güvencesidir. logitrans Fuarı’nda sergileme yapan yerli ve yabancı denizcilik şirketleri, limanlar ve lojistikçiler kadar 60 kadar ülkeden denizcilik alanında yeni alternatifler arayan yüksek profil sahibi ziyaretçiler de gelmektedir. Çünkü, Messe Münih tarafından organize edilen transport logistic fuarları kümelenmesinde yer alan logitrans Fuarı, Messe Münih’in dünya networkünde tanıtılmakta ve Dünya lojistik endüstrisinin karar süreçlerinde etkili isimlerinin fuarı ziyaret etmesi sağlanmaktadır. Bu sayede büyük iş bağlantıları, işbirlikleri, satın almalar, siparişler ve intermodal seçenekler geliştirilmektedir. transport logistic, air cargo, rail cargo, truck & trailer kapsamındaki lojistik fuarlarımızın gerçekleştirildiği Münih, Şanghay, Singapur, Amerika, Hindistan ve Afrika ile birlikte İstanbul, dünya lojistiğinde en önemli buluşma, bilgi paylaşma ve işbirliği geliştirme alanı olarak kabul edilmektedir.”



Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı 15-17 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek.



Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı

“Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı”, EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti tarafından 15-17 Kasım 2023 tarihleri arasında Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 16. kez düzenlenecektir. Avrupa ile Yakın Doğu arasında mükemmel bir köprü oluşturan logitrans; lojistik, telematik ve taşımacılığın tüm değer zincirindeki geniş ürün ve hizmet yelpazesini içermektedir.