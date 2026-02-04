Ramazan ayının paylaşım ve bir araya gelme ruhu, Liman’ın Boğaz manzarasının eşlik ettiği özel bir iftar deneyimiyle buluşuyor. Galataport’ta konumlanan Liman, Ramazan boyunca misafirlerini hem göze hem damağa hitap eden sofralarda ağırlıyor.

Boğaz Manzarasında Bütüncül Bir Ramazan Deneyimi

Ramazan ayının birleştirici ruhu, Liman’ınferah ambiyansında ve Boğaz manzarasının dinginliğinde hayat buluyor. Özenle seçilmiş iftariyeliklerle başlayan Ramazan menüsü; Osmanlı mutfağından ilham alan sıcak başlangıçlar, zamansız ana yemekler ve geleneksel tatlılarla devam ediyor.

Hünkâr Beğendi ve taş fırında kuzu tandır gibi klasikleşmiş lezzetler, güllaç başta olmak üzere Ramazan’a özgü tatlılarla tamamlanarak sofrayı zengin ve dengeli bir bütünlüğe taşıyor.

Her Detayıyla Özenli Bir İftar Deneyimi

Kaliteli ürün seçimi, özenli sunum ve güçlü servis anlayışını bir araya getiren Liman, Boğaz manzarasına karşı keyifli bir iftar deneyimi arayanlar için öne çıkan adreslerden biri oluyor.

Kurumsal ve Grup İftarları İçin Prestijli Bir Alternatif

Şirketler ve kalabalık gruplar için özel olarak planlanabilen iftar organizasyonlarıyla da dikkat çeken Liman; ekip buluşmaları, kurumsal Ramazan davetleri ve özel grup organizasyonları için konforlu ve prestijli bir ortam sunuyor. Galataport’un benzersiz konumu ve Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşen bu buluşmalar, Ramazan ayının birliktelik ruhunu şehrin en özel noktalarından birinde yaşatıyor.