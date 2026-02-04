Türk Hava Yolları’na (THY) ait Katmandu–İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, motorlarından birinde çıkan yangın nedeniyle Hindistan’ın Kalküta kentindeki havalimanına iniş talebinde bulundu.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Nepal’in başkenti Katmandu’dan havalanan uçağın seyrüsefer sırasında motor yangını ihbarı verdiği belirtildi. Açıklamada, uçak mürettebatının yangının kontrol altına alındığını bildirdiği ifade edildi.

Uçağın Kalküta’ya emniyetli iniş için gerekli koordinasyonun sağlandığı aktarılırken, olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü kaydedildi. Olayda yolcu ve mürettebatın durumuna ilişkin olumsuz bir bilgi paylaşılmadı.