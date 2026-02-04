“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, Kayseri’den yola çıkan UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, afetin ilk saatlerinde Kahramanmaraş’a ulaşarak kurtarma ve tahliye çalışmalarına katıldı.

33 Yenidoğan Bebek Hayata Tutundu

Depremde hasar gören Kahramanmaraş’taki üniversite hastanesinin yenidoğan servisinde bulunan 33 bebeğin tahliyesinde görev alan Kayseri UMKE Sorumlusu İslam Köseoğlu, yaşadıklarının hafızasından silinmediğini söyledi.

Köseoğlu, deprem gecesi ailesini güvenli bir yere emanet ederek yola çıktıklarını belirterek, “Eşim de sağlık çalışanıydı. Üç çocuğumuzu güvenli bir yere bırakmak bizim için çok zor oldu. Ardından dört sedyeli ambulansla Kahramanmaraş’a hareket ettik. Yoğun tipi ve zor hava şartlarına rağmen sabah saatlerinde şehre ulaştık. Karşılaştığımız tablo, daha önce yaşadığımız hiçbir afete benzemiyordu” dedi.

Üniversite hastanesinin ikinci büyük deprem sonrası ağır hasar aldığını ifade eden Köseoğlu, “Yenidoğan bölümündeki 33 bebeği ambulanslara aldık. Birçoğunun oksijen ve ısı desteğine ihtiyacı vardı. Kayseri’deki tüm kuvöz ambulanslar bölgeye yönlendirildi. Tahliye süreci anlatıldığı kadar kısa değildi ama bebeklerimizi güvenle Kayseri’ye ulaştırmayı başardık. Her bebek gördüğümde o günleri hatırlıyorum” diye konuştu.

Enkaz Başında İkinci Depreme Yakalandılar

UMKE İstasyon Sorumlusu Paramedik Yunus Erol ise bir anne ve bebeğin enkazdan kurtarılması sırasında ikinci büyük depreme yakalandıklarını anlattı.

Erol, “Şehre girdiğimizde yıkımın bu kadar büyük olacağını tahmin etmiyorduk. İlk vakamız anne ve bebeğiydi. Bebek annesinin kucağındaydı ve sağlıklı şekilde çıkarıldı. Annenin bacakları sıkışmıştı, kurtarma çalışması sürerken 7.6’lık deprem meydana geldi. Yakınımızda hasarlı bir bina vardı. Oradan ayrılamadık, dua ederek çalışmaya devam ettik. Çok şükür anneyi de sağ salim çıkardık” dedi.

Hamile Eşini Geride Bırakıp Göreve Koştu

Acil Tıp Teknisyeni Enes Köse de deprem gecesi yaşadıklarını paylaşarak, “Eşim gebeydi ve o da sağlık çalışanıydı. Depremin ardından vakit kaybetmeden ekip oluşturup yola çıktık. Yoğun kar yağışına rağmen bölgeye ulaştık. Gördüğümüz yıkım kelimelerle anlatılamazdı. Soğuk, uykusuzluk, yorgunluk bizim için önemli değildi. Tek amacımız bir cana daha ulaşabilmekti” ifadelerini kullandı.

Köse, ikinci büyük deprem sırasında kendisinin Kahramanmaraş’ta, hamile eşinin ise Kayseri’de görevde olduğunu belirterek, “Duygusal anlar yaşadık ama görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Bizim işimiz sadece müdahale etmek değil, en karanlık anlarda hayata dokunmak” dedi.