Genellikle şubat ayının sonu ile mart başında yüzünü gösteren kardelenler, kışın ortasında açarak doğaseverlere görsel bir şölen sundu.

Son dönemde yaşanan ani sıcaklık değişimleri doğayı da doğrudan etkilerken, koruma altında bulunan kardelenlerin erken uyanışı dikkat çekti. Toprak yüzeyine normal takviminden önce çıkan çiçekler, Mudurnu’nun kırsal alanlarında beyaz görüntüleriyle bölgeye renk kattı.

Öte yandan, kardelenlerin korunmasına yönelik yaptırımlar da ağırlaştırıldı. Kardelen soğanlarını söken ya da çiçeklerini koparanlara uygulanacak idari para cezası, son 5 yılda yapılan artışlarla 7 kat yükseltildi. 2026 yılı itibarıyla bu cezaların 699 bin 245 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

Yetkililer, kardelenlerin biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşlardan bu nadir türleri koruma konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.