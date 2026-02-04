Ağlara takılan yüzlerce torik balığı teknelerde yoğunluk oluştururken, limana dönüşte ortaya çıkan 500 kasa dolusu av dikkat çekti. Yüksek yağ oranı ve güçlü aromasıyla sofralarda yoğun talep gören torik, av miktarının artmasıyla birlikte balık tezgahlarında hareketlilik oluşturdu. Torik balığının tanesi ise 2 bin 500 TL’den satışa sunuluyor.

Balıkçılardan Salim Güler, avın oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Güzel bir gün geçirdik, bereketli bir av oldu. Yaklaşık bin adet torik yakaladık” dedi.

Torik avının yanı sıra yüzlerce kasa sardalya balığının da teknelere yüklendiği gözlendi. Balıkçılar, bölgede yaşanan torik bolluğunun hem kendileri hem de piyasalar açısından önemli bir canlılık sağladığını ifade etti.