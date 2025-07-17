Edinilen bilgilere göre, yaklaşık beş yıldır Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü görevini yürüten Özgür Türk, görevden alındı. Türk’ün yerine Prof. Dr. Ersin Karaman atandı.

Görev değişikliği, kamuoyunda büyük tartışma yaratan LGS’deki usulsüzlük iddialarının ardından geldi. Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 29 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık kulislerinden edinilen bilgilere göre, soruşturma süreci devam ederken yapılan bu kritik görev değişikliği, LGS’de yaşanan olası güvenlik açıklarına yönelik kapsamlı bir yeniden yapılandırmanın da habercisi olabilir.

Yeni Bilgi İşlem Genel Müdürü Prof. Dr. Ersin Karaman’ın, dijital güvenlik ve veri yönetimi konusundaki akademik çalışmalarıyla tanındığı ve Bakanlık bilişim altyapısında önemli reformlara imza atmasının beklendiği öğrenildi.

Görevden alma kararıyla birlikte LGS sürecine ilişkin iddiaların ciddiyeti bir kez daha gündeme gelirken, kamuoyu şimdi Bakanlık içinde yürütülen iç soruşturmanın detaylarını ve atılacak yeni adımları merakla bekliyor.