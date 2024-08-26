Leylek sürülerinin yaz mevsiminin sonuna gelinmesiyle birlikte daha sıcak iklimlere dönüş yolculuğuna başlaması, İstanbul hava sahasında göç alarmı telsiz kayıtlarına yansıdı. Atatürk Havalimanı’nda leylek sürülerinin kalkış trafiğini etkilemesi pilot ile kule görevlisi arasındaki konuşmaya yansıdı.

Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı sırada piste giren kuşlar nedeniyle zor anlar yaşayan pilot ile hava trafik kontrolü arasındaki telsiz konuşmaları şöyle:

“Kule: Peki efendim büyük bir leylek sürüsü var pistin üstünde, gerisi de geliyor. Birkaç dakika beklemeniz olacak.

Pilot: Anlaşıldı efendim. Biz sol tarafta takip ediyoruz bir sürü.

Kule: Şu anda kalkış hattında görüyorum bir sürü.”

İstanbul semalarında leyleklerin göç dansı

Sonbaharın habercisi olarak görülen leylek göçleri İstanbul'da da görüntülendi. Avrupa'dan Afrika'ya göç eden leyleklerin Kadıköy semalarındaki göç dansı, izleyenleri mest etti. Binlerce leylek, bulundukları yerde çeşitli şekiller oluşturarak uzun süre uçtuktan sonra yolculuklarına devam etti. O anları gören vatandaşlar, dakikalarca leylekleri izledi. İlkbahar aylarında üreme alanları olan Avrupa'ya göç eden leylekler, sonbaharın yaklaşmasıyla da güney yarım küreye göç ediyor. Leyleklerin göç durağı, Afrika ülkeleri oluyor.



Öte yandan, Maltepe'de ise göç yolculuğu sırasında yaralanan bir leyleğin yola indiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.