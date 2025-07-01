Gözaltına alınanlar arasında derginin Yazı İşleri Müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün çizeri Doğan Pehlivan ve müessese müdürü Ali Yavuz yer alıyor. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Derginin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün ile bir diğer Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir’in ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Leman Dergisi’nden Açıklama Geldi

LEMAN Dergisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yayımlanan karikatürün Hazreti Muhammed’e yönelik olmadığını ifade etti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu karikatür bir Hz. Muhammed (SAV) karikatürü değildir. Eserde İsrail’in bombardımanlarında katledilen bir Müslümanın adı Muhammed olarak kurgulanmıştır. İslam dünyasında 200 milyondan fazla kişinin adı Muhammed’tir. Eserde Hz. Muhammed’e hiçbir referans yoktur.”

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez. Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması; sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir.

Kamuoyunda büyük tartışma yaratan karikatür ve ardından gelen adli süreç, ifade özgürlüğü ile dini hassasiyetler arasındaki sınır tartışmalarını da beraberinde getirdi. Soruşturmanın nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor.